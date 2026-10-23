Rubén Blades recibe el Premio Billboard Ícono y recuerda a Willie Colón en emotivo discurso

Su discurso volvió sobre una idea central de su trayectoria: la música nace de la colaboración y puede convertir historias y realidades sociales en canciones capaces de conectar con distintas generaciones de distintos países.

El cantante y compositor panameño Rubén Blades recibió el Premio Billboard Ícono durante los Premios Billboard de la Música Latina 2026, celebrados el jueves 22 de octubre en Miami. El reconocimiento destacó una trayectoria de más de cinco décadas y estuvo acompañado por un mensaje en el que el artista agradeció a colegas, músicos y colaboradores, con una mención especial al salsero Willie Colón, fallecido en febrero de este año.

El galardón fue entregado por el también salsero Gilberto Santa Rosa. Al subir al escenario, Blades puso el acento en el trabajo colectivo detrás de una carrera artística y resumió su agradecimiento con una frase: “Nadie se hace ícono sin ayuda”. El músico agradeció a quienes lo acompañaron durante décadas y reconoció a compositores, intérpretes, técnicos y equipos de trabajo.

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El Premio Billboard Ícono distingue a figuras cuya influencia se mantiene en el tiempo y que han dejado huella en su género. El homenaje celebra su papel en la evolución de la salsa y su capacidad para unir melodías populares con relatos sobre experiencias cotidianas, desigualdades, política, migración y relaciones humanas.

Durante la Semana de la Música Latina de Billboard, el artista también participó en una conversación con Leila Cobo, codirectora de contenido de la publicación. En esa sesión, realizada el miércoles 21 de octubre, habló sobre su manera de escribir y la honestidad que, a su juicio, conserva en sus canciones. “Lo que escribí fue honesto y todavía lo siento así”, afirmó al reflexionar sobre su legado.

Blades explicó que se considera más cercano a un periodista que a una estrella dedicada únicamente a cantar: intenta observar los acontecimientos con objetividad, aunque escribir una canción siempre implique una mirada subjetiva. También recordó que la música no tiene que ser siempre política o crítica; puede servir para bailar y divertirse. Sin embargo, sostuvo que su aporte consistió en demostrar que las canciones podían tratar asuntos distintos de la traición amorosa o la decepción entre amigos.

En la conversación, el panameño evocó a Willie Colón, su antiguo colaborador y socio creativo, con quien mantuvo una disputa relacionada con el concierto “Siembra 25 Años”, realizado en 2003, y los derechos de las grabaciones. Blades contó que la última vez que se encontraron fue en 2023, durante el velorio del músico Jorge “Georgie” González. “Fue un encuentro cordial”, recordó. También aseguró: “Mi respeto y reconocimiento por él nunca desaparecerán”.

La mención de Colón adquirió un significado especial después de su muerte, ocurrida el 21 de febrero de 2026. La relación entre ambos dejó una huella fundamental en la salsa, incluida su colaboración en “Siembra”, álbum convertido en referencia del género. Aunque las diferencias personales y profesionales marcaron parte de su vínculo, Blades destacó el respeto que mantiene por el aporte musical de su antiguo compañero.

A sus 78 años, Blades continúa grabando, actuando y realizando giras. Recientemente lanzó País portátil junto a Roberto Delgado y Orquesta, un álbum de ocho canciones conectadas que exploran la migración, la corrupción, el encarcelamiento, la responsabilidad social y la esperanza. También participa en proyectos audiovisuales, entre ellos Campeón Gabacho, del cineasta mexicano Jonás Cuarón, y la próxima película Porto Rico, dirigida por René Pérez, conocido como Residente.

Con el Premio Billboard Ícono, el artista suma otro reconocimiento a una obra que supera los 25 álbumes y cientos de composiciones.