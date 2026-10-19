La Autoridad de Turismo busca mantener 35 eventos y la llegada de visitantes luego del terremoto

En cuanto a la recuperación de los destinos que sufrieron daños, la administradora explicó que la ATP mantiene comunicación con las cámaras de turismo de cada región y recopila información sobre los hoteles más afectados.

Ciudad de Panamá/La Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) mantiene sus esfuerzos para evitar una caída en la actividad turística tras el terremoto del pasado 9 de octubre, mientras evalúa las afectaciones en destinos del interior del país y busca preservar los empleos vinculados a esta industria.

Gloria De León, administradora de la ATP, explicó que la institución, junto con Promtur Panamá, mantiene la promoción internacional del país para sostener la llegada de visitantes y evitar que la emergencia genere la percepción de que todo el territorio nacional está paralizado.

"No podemos parar (...) Nuestro destino está listo para recibir", subrayó la administradora.

Durante los recorridos por las zonas turísticas afectadas, la entidad identificó situaciones distintas en Santa Catalina, en Veraguas y Playa Venao, en Los Santos. En Santa Catalina, los hoteles y restaurantes presentan afectaciones mínimas y continúan operativos, pero parte de sus trabajadores perdió sus viviendas en comunidades como El Hicaco, Farfán y Lagartero.

Una situación similar se registra en Playa Venao, donde dos hoteles resultaron muy afectados, mientras que el resto de los establecimientos se mantiene operativo y preparado para recibir visitantes. Sin embargo, sus trabajadores también enfrentan las consecuencias del terremoto.

Ante este panorama, la ATP busca coordinar acciones con el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) para contribuir a la recuperación de las zonas afectadas y mantener los destinos turísticos en funcionamiento.

De León señaló que la institución mantiene comunicación directa con mayoristas, turoperadores, agencias de viajes internacionales y aliados estratégicos para informar sobre la situación sin minimizar los daños registrados en el interior del país.

La estrategia también contempla una campaña de marca país para promover los destinos que continúan operativos y apoyar la recuperación de aquellos que sufrieron afectaciones. Entre los lugares que, según la administradora, mantienen sus operaciones, están la ciudad de Panamá, Isla Colón, en Bocas del Toro, Tierras Altas, Boquete y El Valle de Antón.

La meta de la ATP es alcanzar 3.2 millones de visitantes al cierre de 2026.

Aunque De León reconoció que el terremoto modifica el panorama para cumplir ese objetivo, insistió en que la promoción turística debe continuar debido al impacto económico que genera cada visitante en hoteles, restaurantes, transporte y otros servicios.

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35 eventos se mantienen en agenda

La administradora confirmó que los 35 eventos programados hasta finales de año se mantienen en agenda y no han sido cancelados. Entre ellos está World of Coffee, que comienza esta semana, y el congreso de la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones (ICCA, por sus siglas en inglés), previsto para noviembre, al que se espera que asistan más de 1,500 personas durante una semana.

La ATP mantiene conversaciones con las asociaciones organizadoras para garantizar que los encuentros se desarrollen según lo previsto y continuar posicionando a Panamá como destino para congresos y convenciones.

De León destacó que la comunicación transparente con los aliados internacionales es fundamental para mantener la confianza y evitar que las afectaciones de algunas zonas se interpreten como una paralización de toda la actividad turística nacional.

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Hoteles afectados

En cuanto a la recuperación de los destinos que sufrieron daños, la administradora explicó que la ATP mantiene comunicación con las cámaras de turismo de cada región y recopila información sobre los hoteles más afectados.

El objetivo es identificar las necesidades de estos establecimientos y buscar soluciones a corto, mediano y largo plazo que permitan restablecer las operaciones de los negocios turísticos.

De León también hizo un llamado a los panameños a visitar el interior del país durante las fiestas patrias y consumir productos y servicios locales, especialmente en las comunidades que dependen de la actividad turística.

“Somos nosotros los principales influencers de Panamá”, manifestó, al señalar que las visitas nacionales pueden contribuir a reactivar los destinos, apoyar a los negocios y acompañar los esfuerzos de recuperación.

La administradora reiteró que, mientras avanzan las evaluaciones y los trabajos para recuperar las zonas afectadas, la ATP continuará promoviendo los atractivos que permanecen operativos y procurando que los eventos previstos para lo que resta del año se desarrollen con normalidad.

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