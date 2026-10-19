Temblor en Panamá: Más de 500 médicos voluntarios caminan puerta a puerta para atender a los damnificados

Frente a las secuelas del sismo de 7.5 en la región central, más de 500 profesionales de la salud recorren comunidades de Herrera y Los Santos para garantizar atención médica y soporte emocional.

Panamá/En medio de los estragos provocados por el sismo de 7.5 registrado el pasado 9 de octubre que sacudió Panamá, la respuesta comunitaria ha movilizado a cientos de profesionales en las zonas más golpeadas.

El doctor Cristian Marigmón, coordinador de Médicos Voluntarios, encabeza un contingente de más de 500 voluntarios —entre médicos, enfermeras, estudiantes, psicólogos y psiquiatras— que recorren puerta a puerta las comunidades en las provincias de Los Santos y Herrera para brindar asistencia médica primaria y contención emocional a los damnificados.

Debido a que diversas instalaciones de salud colapsaron o quedaron inhabilitadas, los voluntarios adaptaron su estrategia para ir directamente hacia donde están las personas afectadas.

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"Nosotros nos organizamos el día sábado posterior al terremoto. El domingo enviamos la primera flota de médicos para entrar en el área, ver qué es lo que faltaba e inmediatamente, el día lunes, empezamos con atenciones de voluntarios”, explicó el doctor Marigmón.

Las primeras intervenciones abarcaron lesiones físicas por caídas, problemas musculares y esguinces provocados por el movimiento telúrico. Sin embargo, con el paso de los días surgieron complicaciones secundarias ligadas a la interrupción de tratamientos previos.

"Muchos pacientes tenían una enfermedad crónica desde antes y no tienen su medicamento porque estaba en la casa. Se han descontrolado pacientes diabéticos y pacientes con hipertensión que, por no tomar su medicamento, tenían presiones elevadísimas”, señaló el coordinador. Para responder a esto, el equipo mantiene un registro para retornar a los hogares y garantizar un seguimiento continuo.

Crisis de insumos esenciales y la huella en la salud mental

La labor en el campo enfrenta limitaciones de abastecimiento. Cristian Marigmón detalló que los insumos más urgentes en este momento son fármacos para el control de la presión arterial, como Enalapril, Captopril, Furosemida, Indapamida y Carvedilol, así como Metformina e insulina para los controles glucémicos.

Además, las lluvias continuas y las condiciones de intemperie han generado resfriados en niños y cuadros de deshidratación por vómitos y diarreas, por lo que requieren soluciones salinas y equipos de nebulización. “Esto no es una emergencia que pasó ahorita y se desapareció. Estos pacientes van a requerir control por una, dos o tres semanas”, advirtió.

A la par de los padecimientos físicos, el impacto emocional sigue siendo una de las mayores secuelas tras las constantes réplicas del terremoto.

El doctor Marigmón relató que en los primeros días “la situación en la salud mental era tan grave que nosotros asistíamos a la casa y, con solo preguntarle cómo se llamaba, el paciente lloraba porque tenía miedo de estar dentro de su casa y que ocurriera otro terremoto”.

Aunque actualmente cuentan con el respaldo de psicólogos y psiquiatras en el terreno, el médico subrayó que la población golpeada aún requiere ese acompañamiento constante. “La salud mental en esta situación es tan importante como la salud física, y eso no debemos desmerecerlo ni pasarlo por alto”, concluyó Marigmón.