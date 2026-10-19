Temblor: Panamá Conecta recibe más de 8 mil reportes de afectaciones por el terremoto

El reporte puede ser presentado por la persona afectada o por un familiar o conocido en su nombre. Esta opción busca facilitar el acceso a la herramienta en comunidades donde los daños en los servicios básicos, la falta de electricidad o los problemas de conectividad dificultan que los propios afectados realicen el trámite.

Ciudad de Panamá/La plataforma Panamá Conecta ha recibido más de 8 mil reportes de afectaciones relacionadas con el terremoto de magnitud 7.5 registrado el pasado viernes 9 de octubre. La información está siendo compartida con las entidades encargadas de atender la emergencia para identificar las zonas más afectadas y orientar la asistencia a las comunidades.

Francisco Guinard Lince, subadministrador de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), explicó que, pocas horas después del sismo, se habilitó un formulario especial dentro de Panamá Conecta para que la ciudadanía pudiera informar sobre los daños, sin necesidad de registrarse previamente.

La herramienta permite reportar afectaciones en viviendas, comercios, industrias, edificios públicos, vías, puentes y servicios básicos, así como deslizamientos de tierra y personas afectadas. También ofrece la opción de adjuntar fotografías, los datos del damnificado y registrar la geolocalización del lugar donde ocurrió el daño.

“Esto simplemente nos da data anticipada para poder llevar con la mayor precisión posible al momento de hacer las inspecciones”, señaló Guinard Lince, al recalcar que los reportes no sustituyen las visitas presenciales que deben realizar las autoridades para verificar cada situación.

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¿Cómo se utiliza Panamá Conecta para reportar daños?

Para presentar un reporte, los ciudadanos deben ingresar a panamaconecta.gob.pa y seleccionar el banner rojo identificado como “Alerta sismo de 9 de octubre de 2026: reportar afectación”. Desde allí pueden acceder directamente al formulario, sin completar un registro previo.

El reporte puede ser presentado por la persona afectada o por un familiar o conocido en su nombre. Esta opción busca facilitar el acceso a la herramienta en comunidades donde los daños en los servicios básicos, la falta de electricidad o los problemas de conectividad dificultan que los propios afectados realicen el trámite.

Quienes no tengan acceso a internet también pueden recurrir a la línea 311, al centro de atención ciudadana o a los canales oficiales de las entidades correspondientes para comunicar las afectaciones.

Información para orientar la ayuda y las inspecciones

Según el subadministrador de la AIG, los más de 8 mil reportes recibidos están siendo cruzados y compartidos con instituciones como el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) para la ayuda temprana y el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot).

Sinaproc utiliza la información para identificar áreas donde se concentra la mayor cantidad de reportes y orientar la atención hacia lugares que aún no habían sido identificados. Por su parte, el Miviot puede utilizar las fotografías y los datos registrados para tener una primera aproximación de las afectaciones en viviendas y determinar dónde se requieren inspecciones.

Guinard Lince indicó que, durante las primeras 48 a 72 horas después del terremoto, se recibieron reportes de posibles colapsos y daños de mayor gravedad. Posteriormente, la tendencia mostró un aumento de los reportes por afectaciones moderadas y leves.

El funcionario aclaró que el formulario funciona como un autodiagnóstico, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía a suministrar información veraz. Los datos reportados sirven como referencia para organizar la respuesta institucional, pero deben ser corroborados en campo.

La plataforma también puede ser utilizada para informar sobre daños en comercios, industrias, monumentos, iglesias, museos, puentes y otras infraestructuras, información que puede resultar útil para las instituciones responsables de cada sector.

La AIG reiteró que el propósito de esta herramienta es facilitar la comunicación de las comunidades afectadas con las autoridades y contribuir a que la atención y las inspecciones se dirijan con mayor precisión a las zonas que lo necesitan.

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