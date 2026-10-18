Oriente chiricano y comarca Ngäbe Buglé reciben alimentos y medicamentos para afectados por el sismo

La asistencia busca contribuir a la atención de las necesidades básicas de las familias afectadas por el movimiento sísmico, mientras continúan las labores de apoyo en las zonas impactadas.

Oriente chiricano y comarca Ngäbe Buglé reciben ayuda humanitaria

Chiriquí/La ayuda humanitaria procedente de la ciudad capital continúa llegando para atender a las comunidades del oriente de Chiriquí y la comarca Ngäbe Buglé, afectadas por el sismo del pasado 9 de octubre.

Los suministros incluyen principalmente alimentos, medicamentos y otros insumos destinados a las familias damnificadas. La distribución estará a cargo de la Policía Nacional, la Gobernación de la región comarcal y la Fuerza de Tarea Conjunta.

El comisionado Luis Martínez, jefe de la Décimo Octava Zona Policial Comarcal Occidente, informó que recibieron dos camiones con víveres e insumos procedentes del despacho de la primera dama.

Según explicó, los agentes policiales se encuentran organizando y empacando los productos en bolsas para facilitar su envío a los cuatro distritos del oriente chiricano y a las comunidades de la comarca Ngäbe Buglé.

La asistencia busca contribuir a la atención de las necesidades básicas de las familias afectadas por el movimiento sísmico, mientras continúan las labores de apoyo en las zonas impactadas.

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Con información de Demetrio Ábrego

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