Sismo en Panamá estuvo asociado a una falla que acumuló 'esfuerzos' durante años, explica experto

El especialista también recordó que existen antecedentes históricos de terremotos en esta región. Uno ocurrió en 1913, con una magnitud estimada de entre 6.6 y 6.9, según los registros históricos que se están reevaluando.

Ciudad de Panamá, Panamá/El sismo que afectó a las provincias centrales de Panamá estuvo relacionado con el sistema de fallas Azuero-Soná y alcanzó una magnitud estimada de entre 7.5 y 7.7, según explicó el profesor Néstor Luque, director del Instituto de Geociencias.

El especialista señaló que fue un movimiento superficial, con una profundidad inferior a los 10 kilómetros según los registros panameños, lo que favoreció que una gran cantidad de energía llegara a la superficie y provocara daños en las comunidades cercanas al epicentro.

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El profesor indicó que, aunque el país registra habitualmente sismos en sectores cercanos a la frontera con Costa Rica, la actividad previa en el sistema de fallas de Azuero-Soná era de baja magnitud. Explicó que las fallas pueden acumular esfuerzos tectónicos durante largos periodos antes de liberarlos mediante un movimiento sísmico de gran intensidad.

El especialista también recordó que existen antecedentes históricos de terremotos en esta región. Uno ocurrió en 1913, con una magnitud estimada de entre 6.6 y 6.9, según los registros históricos que se están reevaluando. Además, hay referencias de un fuerte movimiento ocurrido en 1519, aunque la ausencia de instrumentos de medición en esa época impide determinar con precisión su magnitud.

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Sobre las réplicas, Luque explicó que son movimientos posteriores al sismo principal que ocurren mientras la falla se reajusta. Según los registros, han ido disminuyendo en magnitud y espaciándose en el tiempo. El experto señaló que el proceso podría extenderse alrededor de dos meses, aunque su duración exacta depende de la evolución de la actividad sísmica.

Finalmente, Luque indicó que los daños en las edificaciones no dependen únicamente de la distancia al epicentro. Entre los factores que deben analizarse están las características del suelo y la vulnerabilidad de las estructuras, especialmente aquellas antiguas que pueden presentar debilidades.