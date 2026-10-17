Gobierno reporta avances en reconstrucción por el sismo: 92% de las vías afectadas están habilitadas

Entre las medidas contempladas están la construcción de nuevas casas para quienes perdieron sus hogares, la reconstrucción parcial de estructuras recuperables y la entrega de materiales para las reparaciones necesarias.

Informe del Gobierno del sábado 17 de octubre de 2026

El Gobierno Nacional en conferencia de prensa este sábado 17 de octubre presentó su informe sobre los avances en la atención a las comunidades afectadas por el sismo del pasado 9 de octubre, con trabajos de reconstrucción de viviendas, recuperación de carreteras y asistencia a las familias que permanecen en albergues.

El ministro para Asuntos del Canal y secretario de Metas Presidenciales, José Ramón Icaza, explicó que las soluciones habitacionales dependerán de las condiciones de cada vivienda y de las evaluaciones técnicas realizadas. Entre las medidas contempladas están la construcción de nuevas casas para quienes perdieron sus hogares, la reconstrucción parcial de estructuras recuperables y la entrega de materiales para las reparaciones necesarias.

Los trabajos de demolición, remoción de escombros y construcción de viviendas avanzan en comunidades de Chiriquí, Veraguas y Herrera. El Gobierno también prevé iniciar próximamente estas labores en el distrito de Los Pozos, en Herrera, así como en La Pintada y Antón, en Coclé.

En materia de infraestructura vial, las autoridades reportaron que el 92% de las vías afectadas han sido habilitadas. Además, se mantienen las labores de limpieza y reparación en diferentes puntos de Los Santos, Veraguas, Herrera y Coclé. De los 22 puentes identificados con afectaciones, todos han sido abiertos al tránsito, aunque algunos mantienen restricciones mientras se realizan evaluaciones estructurales y trabajos de rehabilitación.

En cuanto a la atención social, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) mantiene el acompañamiento en 55 albergues de seis provincias y la comarca Ngäbe Buglé, donde se encuentran aproximadamente 3,827 personas. La institución ha brindado 4,131 atenciones de trabajo social y 2,831 atenciones psicológicas, además de entregar insumos básicos para las familias damnificadas.

Puedes leer: Centro de acopio del Parque Omar pide más donaciones de alimentos para afectados por el sismo

Las autoridades también mantienen vigilancia ante las lluvias y el riesgo de deslizamientos y crecidas repentinas de ríos y quebradas. El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), junto con geólogos y personal del Servicio Nacional Aeronaval, realiza monitoreos y recorridos para identificar zonas vulnerables. El Gobierno pidió a quienes viven cerca de ríos y quebradas mantenerse alerta ante posibles cabezas de agua, debido a la acumulación de árboles, tierra y otros materiales en los cauces.

Por otra parte, el Gobierno anunció que trabaja en alternativas para apoyar a los comercios y pequeños emprendimientos afectados por el sismo, en coordinación con las cámaras de comercio, el Ministerio de Economía y Finanzas y la Autoridad de Turismo de Panamá. También se evalúan opciones de financiamiento para pequeñas y medianas empresas, mientras se brinda apoyo a familias que perdieron sus ingresos o necesitan encontrar un nuevo lugar donde vivir.

Puedes leer: Geociencias identifica más de 2,300 deslizamientos luego del potente sismo en Panamá

Temas relacionados

Gobierno Nacional informes Sismos en Panamá Los Santos
Si te lo perdiste
Lo último
stats