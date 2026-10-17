Gobierno reporta avances en reconstrucción por el sismo: 92% de las vías afectadas están habilitadas

Entre las medidas contempladas están la construcción de nuevas casas para quienes perdieron sus hogares, la reconstrucción parcial de estructuras recuperables y la entrega de materiales para las reparaciones necesarias.

El Gobierno Nacional en conferencia de prensa este sábado 17 de octubre presentó su informe sobre los avances en la atención a las comunidades afectadas por el sismo del pasado 9 de octubre, con trabajos de reconstrucción de viviendas, recuperación de carreteras y asistencia a las familias que permanecen en albergues.

El ministro para Asuntos del Canal y secretario de Metas Presidenciales, José Ramón Icaza, explicó que las soluciones habitacionales dependerán de las condiciones de cada vivienda y de las evaluaciones técnicas realizadas. Entre las medidas contempladas están la construcción de nuevas casas para quienes perdieron sus hogares, la reconstrucción parcial de estructuras recuperables y la entrega de materiales para las reparaciones necesarias.

Los trabajos de demolición, remoción de escombros y construcción de viviendas avanzan en comunidades de Chiriquí, Veraguas y Herrera. El Gobierno también prevé iniciar próximamente estas labores en el distrito de Los Pozos, en Herrera, así como en La Pintada y Antón, en Coclé.

En materia de infraestructura vial, las autoridades reportaron que el 92% de las vías afectadas han sido habilitadas. Además, se mantienen las labores de limpieza y reparación en diferentes puntos de Los Santos, Veraguas, Herrera y Coclé. De los 22 puentes identificados con afectaciones, todos han sido abiertos al tránsito, aunque algunos mantienen restricciones mientras se realizan evaluaciones estructurales y trabajos de rehabilitación.

En cuanto a la atención social, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) mantiene el acompañamiento en 55 albergues de seis provincias y la comarca Ngäbe Buglé, donde se encuentran aproximadamente 3,827 personas. La institución ha brindado 4,131 atenciones de trabajo social y 2,831 atenciones psicológicas, además de entregar insumos básicos para las familias damnificadas.

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Las autoridades también mantienen vigilancia ante las lluvias y el riesgo de deslizamientos y crecidas repentinas de ríos y quebradas. El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), junto con geólogos y personal del Servicio Nacional Aeronaval, realiza monitoreos y recorridos para identificar zonas vulnerables. El Gobierno pidió a quienes viven cerca de ríos y quebradas mantenerse alerta ante posibles cabezas de agua, debido a la acumulación de árboles, tierra y otros materiales en los cauces.

Por otra parte, el Gobierno anunció que trabaja en alternativas para apoyar a los comercios y pequeños emprendimientos afectados por el sismo, en coordinación con las cámaras de comercio, el Ministerio de Economía y Finanzas y la Autoridad de Turismo de Panamá. También se evalúan opciones de financiamiento para pequeñas y medianas empresas, mientras se brinda apoyo a familias que perdieron sus ingresos o necesitan encontrar un nuevo lugar donde vivir.

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