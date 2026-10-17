Geociencias identifica más de 2,300 deslizamientos luego del potente sismo en Panamá

El hallazgo se obtuvo mediante la interpretación de imágenes satelitales Copernicus Sentinel-2 L2A, procesadas por el Instituto de Geociencias para identificar las zonas afectadas por los movimientos de tierra.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá identificó preliminarmente 2,351 deslizamientos de tierra asociados al sismo del 9 de octubre de 2026, que se registró a las 12:56 p. m.

El hallazgo se obtuvo mediante la interpretación de imágenes satelitales Copernicus Sentinel-2 L2A, procesadas por el Instituto de Geociencias para identificar las zonas afectadas por los movimientos de tierra.

La entidad advirtió que la cifra es preliminar, debido a que la nubosidad presente cuando el satélite captó las imágenes impidió observar algunas áreas.

Por esta razón, el equipo continuará procesando nuevas imágenes satelitales y validando los datos mediante inspecciones en campo, con el objetivo de actualizar la información disponible sobre los efectos del terremoto.

Los resultados forman parte del seguimiento técnico de las afectaciones provocadas por el movimiento sísmico y sus posibles consecuencias en distintas zonas del país.

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El Instituto de Geociencias mantiene trabajos de campo y análisis especializados tras el sismo de magnitud 7.5 que sacudió la península de Azuero, con el objetivo de determinar las afectaciones, precisar la actividad sísmica y evaluar posibles amenazas para la población.

Según informó la entidad, los equipos trabajan simultáneamente en tres frentes: inspecciones en el terreno, procesamiento de datos sísmicos en el laboratorio y análisis geoespaciales de los desplazamientos registrados después del evento.

En el terreno, los especialistas miden los desplazamientos provocados por el sismo, evalúan deslizamientos y revisan carreteras que, aunque aparentan estar en buenas condiciones, podrían presentar daños internos como consecuencia de las vibraciones.

Estos trabajos buscan ampliar el conocimiento sobre los efectos del terremoto y contribuir a la identificación de posibles riesgos que no siempre son visibles a simple vista.