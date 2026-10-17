Centro de acopio del Parque Omar pide más donaciones de alimentos para afectados por el sismo

Durante un recorrido por el lugar, representantes del centro de acopio indicaron que se necesita principalmente comida seca y no perecedera, como arroz, menestras y atún, además de agua potable para abastecer a las familias que enfrentan las consecuencias de la emergencia.

Ciudad de Panamá, Panamá/El centro de acopio habilitado en el Parque Omar mantiene la recepción y distribución de ayuda humanitaria para las comunidades afectadas por el terremoto del pasado 9 de octubre. Sin embargo, ante la salida constante de suministros hacia las zonas impactadas, los organizadores hicieron un llamado a la población para reforzar las donaciones de alimentos y otros artículos de primera necesidad.

Durante un recorrido por el lugar, representantes del centro de acopio indicaron que se necesita principalmente comida seca y no perecedera, como arroz, menestras y atún, además de agua potable para abastecer a las familias que enfrentan las consecuencias de la emergencia.

Xenia de Ameglio, vocera del Despacho de la Primera Dama, agradeció la respuesta solidaria de los panameños y explicó que las donaciones recibidas se distribuyen hacia las poblaciones que más las necesitan.

Entre los artículos que se requieren también figuran colchones, colchonetas inflables, toldas, frazadas, sábanas y toallas nuevas o en buenas condiciones. Asimismo, se solicitan medicamentos vigentes, pañales para adultos y niños, fórmulas infantiles y leche.

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Zona Libre de Colón entrega cuarto contenedor de ayuda

La solidaridad también ha llegado desde el sector empresarial. Luisa Napolitano, gerente de la Zona Libre de Colón, informó que, junto con la Cámara de Comercio de la Zona Libre, han entregado carpas, sillas de ruedas, víveres, alimentos y colchones.

Napolitano explicó que el contenedor descargado durante la jornada representa el cuarto envío de ayuda que han realizado al Parque Omar en el transcurso de la semana. Además, señaló que buscarán mantener el suministro con nuevos envíos.

Por su parte, un representante de la Cámara Suizo-Panameña destacó la participación de esa organización en la recolección de donaciones y exhortó a otras cámaras empresariales europeas a sumarse a los esfuerzos de asistencia.

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Voluntarios trabajan en la distribución de las donaciones

En el Parque Omar, funcionarios y ciudadanos voluntarios colaboran en la recepción, clasificación y traslado de los suministros hacia los camiones que los llevan a las zonas afectadas.

Durante la cobertura se observó la organización de alimentos no perecederos, agua, artículos de aseo, carpas, colchonetas y colchones, entre otros productos.

Las donaciones preparadas en el centro de acopio tienen como destino comunidades de Coclé, Veraguas y la región de Azuero, mientras continúa la respuesta solidaria para atender las necesidades de las familias afectadas por el terremoto.

Los organizadores reiteraron la importancia de revisar las fechas de vencimiento de los alimentos y medicamentos antes de entregarlos, para garantizar que los productos puedan ser utilizados de forma segura.

Con información de Yohany Guevara