Retoman las misas al aire libre en Chitré y Antón tras daños por el sismo

Según los reportes, 44 iglesias de Herrera, Los Santos, Veraguas y Coclé resultaron afectadas por el sismo. Las comunidades religiosas mantienen sus actividades en espacios seguros.

Las celebraciones eucarísticas se retomaron en espacios abiertos en Chitré, provincia de Herrera, y Antón, en Coclé, luego de que varias iglesias resultaran afectadas por el sismo de magnitud 7.5 registrado el pasado viernes 9 de octubre.

En Chitré, la misa se celebró en el parque La Unión debido a los daños en la Catedral San Juan Bautista. Para permitir el ingreso de los feligreses, es necesario retirar algunas piezas de la parte frontal del templo.

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Se prevé que las eucaristías dentro de la catedral se reanuden este lunes a las 6:00 p.m., siempre que las condiciones de seguridad lo permitan. La celebración al aire libre fue presidida por el párroco José Héctor González.

En Antón, la parroquia San Juan Bautista también realizó una misa campal para llevar un mensaje de esperanza y fortaleza a la comunidad. El párroco Saúl Gaona destacó la importancia de mantener la cercanía con los feligreses y promover la solidaridad y la calma ante la emergencia.

El templo de Antón sufrió daños en parte de su campanario y varias imágenes religiosas resultaron afectadas. Mientras se evalúa la estructura, las misas continuarán al aire libre durante los próximos días.

Según los reportes, 44 iglesias de Herrera, Los Santos, Veraguas y Coclé resultaron afectadas por el sismo. Las comunidades religiosas mantienen sus actividades en espacios seguros mientras avanzan las evaluaciones para recuperar los templos.