Sinaproc reevaluará viviendas afectadas por el sismo ante daños provocados por réplicas

En cuanto al sector pesquero, las autoridades informaron que la actividad puede desarrollarse sin restricciones, con excepción del muelle de Búcaro.

Durante la conferencia del informe del Gobierno, el Ministro para Asuntos del Canal y Secretario de Metas, José Ramón Icaza Clément, informó que el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) realizará nuevas evaluaciones de las viviendas afectadas por el sismo en las provincias impactadas, ante el riesgo de que las réplicas provoquen daños adicionales y para determinar cuáles pueden ser habitadas de forma segura.

Las autoridades indicaron que las familias que consideren que sus viviendas requieren una nueva inspección pueden presentar sus solicitudes en los puntos de atención habilitados o acercarse al personal de Sinaproc que realiza las evaluaciones en las comunidades. Estas revisiones se efectuarán las veces que sean necesarias para determinar las condiciones de seguridad de las estructuras.

Durante la conferencia también se informó que el Ministerio de Vivienda, en coordinación con Sinaproc, intensificará las inspecciones casa por casa para acelerar la evaluación de los inmuebles y facilitar el retorno de las familias que permanecen en albergues o campamentos. Las autoridades reiteraron que solo podrán regresar a sus hogares aquellas personas cuyas viviendas hayan sido consideradas seguras y habitables.

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El proceso de recuperación incluye la remoción de escombros y la construcción de viviendas que sufrieron colapsos parciales o totales. Además, se realizan inspecciones de otras infraestructuras para determinar su estado y las intervenciones necesarias. Las autoridades también pidieron precaución ante las lluvias previstas, especialmente a las familias que viven cerca de ríos y quebradas, donde los deslizamientos y la acumulación de sedimentos podrían generar riesgos adicionales.

En cuanto al sector pesquero, las autoridades informaron que la actividad puede desarrollarse sin restricciones, con excepción del muelle de Búcaro, que sufrió daños en su infraestructura a causa del sismo.