Deslizamientos de tierra mantienen incomunicados a residentes en el Valle de Antón

El cierre de la vía afecta a quienes utilizan esta ruta para trasladarse entre comunidades, así como a las personas que visitan el Valle de Antón por motivos turísticos.

Las afectaciones provocadas por el terremoto en el interior del país se suman a los daños ocasionados por las lluvias. En el Valle de Antón, provincia de Coclé, los deslizamientos de tierra mantienen cerrada una vía de acceso utilizada por residentes del distrito de Antón y de Penonomé.

El desprendimiento de tierra se registró en el cerro La Cruz, donde las condiciones del terreno generan preocupación entre los habitantes. El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) colocó cintas de precaución en el área para impedir el tránsito por este sector, debido al peligro que representa el deslizamiento. La situación es aún más preocupante porque el terreno continúa cediendo y las lluvias persisten en esta zona boscosa.

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El cierre de la vía afecta a quienes utilizan esta ruta para trasladarse entre comunidades, así como a las personas que visitan el Valle de Antón por motivos turísticos. Los residentes temen que las condiciones empeoren si continúan las precipitaciones.

A las dificultades de movilidad se suma la preocupación de los productores de café, quienes advierten sobre posibles daños a sus cultivos. La inestabilidad del terreno y las lluvias mantienen la incertidumbre entre los habitantes, que esperan una evaluación de las afectaciones y medidas para recuperar el acceso a la zona.

Con información de Nathali Reyes