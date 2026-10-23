Línea 1 del Metro: Incidencia eléctrica afectó a usuarios del transporte por casi dos horas

La incidencia ocurrió durante la hora pico de la mañana, cuando miles de personas se trasladan hacia sus trabajos, centros educativos y otros destinos. Según los datos oficiales, el Metro de Panamá moviliza aproximadamente medio millón de usuarios al día.

Ciudad de Panamá/El servicio de la Línea 1 del Metro de Panamá estuvo afectado durante cerca de dos horas este viernes 23 de octubre, debido a una incidencia en el sistema de alimentación eléctrica en un tramo de la vía que provocó la suspensión temporal de cuatro estaciones y aglomeraciones en las paradas de autobuses.

Los primeros reportes de usuarios sobre la paralización del servicio comenzaron a circular a las 7:13 a.m., mientras que el Metro de Panamá publicó su comunicación oficial sobre la incidencia a las 7:37 a.m.. Posteriormente, a las 9:14 a.m., la entidad informó que el servicio se había restablecido.

La falla afectó las estaciones de Pan de Azúcar, San Miguelito, 12 de Octubre y El Ingenio. Durante la incidencia, el servicio se mantuvo parcial en ambos sentidos entre Albrook y Fernández de Córdoba, así como entre Los Andes y Villa Zaita, mientras los equipos técnicos trabajaban para recuperar la operación total.

Durante la afectación, usuarios que llegaron a las estaciones sin conocer la interrupción tuvieron que buscar otras alternativas para trasladarse a sus destinos. En el área de San Miguelito, donde acudió el equipo de TVN Noticias, se observaron paradas abarrotadas y pasajeros intentando abordar autobuses.

Ante el aumento de la demanda, se despacharon unidades adicionales de merobús para atender a las personas que no podían continuar su recorrido en el tren.

También llegaron al área pequeñas unidades conocidas como "chivitas", utilizadas en rutas alimentadoras e internas de San Miguelito y Panamá Norte. Sin embargo, algunas de estas rutas terminaban en ese punto, por lo que los pasajeros debían buscar otro transporte para continuar el trayecto.

Una usuaria entrevistada en el lugar contó que se sorprendió al encontrar el servicio interrumpido y que esperaba un metrobús de la ruta Transístimica para continuar su viaje hacia su trabajo.

La incidencia ocurrió durante la hora pico de la mañana, cuando miles de personas se trasladan hacia sus trabajos, centros educativos y otros destinos. Según los datos oficiales, el Metro de Panamá moviliza a más de 400 mil usuarios al día.

Información de Fabio Caballero

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