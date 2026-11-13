MOP culmina trabajos de estabilización en el cerro La Cruz y habilita ambos carriles

Con la culminación de las obras, la vía quedó completamente habilitada para conductores y transeúntes, recuperando así la circulación por este importante tramo de la provincia de Coclé.

Coclé/Los trabajos de intervención en el cerro La Cruz, en El Valle de Antón, provincia de Coclé, finalizaron en su totalidad, luego de que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) completara las labores de estabilización del terreno, banqueteo y limpieza del área, permitiendo restablecer la circulación vehicular por ambos carriles.

La intervención se realizó para atender las afectaciones provocadas por el sismo del pasado 9 de octubre, que generó condiciones de riesgo en este tramo montañoso y obligó a ejecutar trabajos para garantizar la seguridad de quienes transitan por el sector.

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Aunque inicialmente se estimaba que las labores tomarían aproximadamente un mes, los equipos del MOP extendieron sus jornadas e incluso trabajaron durante días feriados para acelerar la intervención. Esto permitió completar los trabajos en un período de entre 13 y 15 días.

Con la culminación de las obras, la vía quedó completamente habilitada para conductores y transeúntes, recuperando así la circulación por este importante tramo de la provincia de Coclé.

No obstante, las autoridades exhortaron a los usuarios a mantener las medidas de precaución al transitar por el área, debido a las características propias de esta zona montañosa.