MOP inicia rehabilitación de 14 kilómetros de calles internas en Chepo tras 20 años sin intervención integral

Las labores ya se encuentran en ejecución y se destacó que la intervención de los 14 kilómetros de vías internas permitirá mejorar la circulación.

Chepo, Panamá/Después de aproximadamente dos décadas sin recibir una intervención integral, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) inició este jueves los trabajos de rehabilitación de 14 kilómetros de calles internas en el distrito de Chepo, en Panamá Este, con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación y facilitar el desplazamiento de residentes y conductores.

Los trabajos comprenden la recuperación de las principales vías del corregimiento de Chepo, incluyendo los accesos al hospital, centros educativos, el Puerto de Coquira, el cementerio y distintas iglesias de la comunidad.

La intervención también beneficiará a residentes de Chepo Centro, Fon Chen, Higuera y San Cristóbal, entre otros sectores del distrito, quienes utilizan estas vías diariamente para trasladarse hacia sus hogares, centros de trabajo y servicios básicos.

El proyecto contempla varias etapas, entre ellas la escarificación, el perfilado y el retiro de la carpeta asfáltica deteriorada, como parte de los trabajos preparatorios para la colocación de una nueva superficie de rodadura que permita recuperar las condiciones de transitabilidad.

El director regional del MOP en Chepo, Orlando Soriano, informó que las labores ya se encuentran en ejecución y destacó que la intervención de los 14 kilómetros de vías internas permitirá mejorar la circulación y las condiciones de acceso en diferentes comunidades del distrito.

Para desarrollar el proyecto, la institución mantiene desplegado un equipo de maquinaria pesada que incluye una perfiladora, pavimentadora, retroexcavadora, tractor, una cuchilla y 15 camiones, que apoyan las distintas fases de rehabilitación.

Con estos trabajos, el MOP busca atender el deterioro de las calles internas de Chepo y mejorar la movilidad en una zona donde estas vías representan una conexión importante para el acceso a instalaciones de salud, centros educativos y otros puntos de interés para la población.