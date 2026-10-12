Temblor en Panamá: 30 familias refugiadas en el cuadro de fútbol de Las Minas, Herrera, piden carpas

La comunidad ha preparado una olla común para alimentar a las familias. Al principio, los vecinos reunieron dinero de sus propios bolsillos para comprar comida; posteriormente recibieron apoyo del Gobierno, según explicó.

Las Minas, Los Santos./Unas 30 familias que se refugian en el cuadro de fútbol de Las Minas, en Herrera, tras el temblor del 9 de octubre, piden carpas para protegerse de la lluvia. Entre los afectados hay bebés, niños y personas con enfermedades crónicas que perdieron sus viviendas o temen regresar por los daños y las réplicas.

“Ayer, cuando cayó el aguacero, nos mojamos, los colchones se mojaron”, relató un vecino que participa en la organización de la ayuda.

La comunidad ha preparado una olla común para alimentar a las familias. Al principio, los vecinos reunieron dinero de sus propios bolsillos para comprar comida; posteriormente recibieron apoyo del Gobierno, según explicó.

Sin embargo, necesitan mejores condiciones para pasar las noches. “Aquí hay gente que lo perdió todo. Gente que no tiene adónde dormir”, expresó.

Entre quienes permanecen en el lugar está Agustín, cuya vivienda quedó gravemente afectada. Contó que, cuando comenzó el movimiento, estaba en el portal y tuvo que ayudar a su hermana a salir de la casa porque el miedo le impedía reaccionar.

Ahora duerme en el cuadro de fútbol. Solo ha ingresado a su residencia para recuperar algo de ropa.

Medicamentos bajo los escombros

Otro de los afectados es Ramiro, quien había salido de su casa pocos minutos antes del sismo. La vivienda colapsó y, entre los escombros, quedaron sus recuerdos y los medicamentos que necesita para tratar la hipertensión y la epilepsia.

“Bajo los escombros quedó todo”, relató. Ante la pérdida de sus tratamientos, pidió ayuda para conseguirlos.

Durante el recorrido de TVN Noticias, el doctor Lombardo llegó con una caja de medicamentos para Ramiro. El médico explicó que, junto con otros profesionales de Ocú, organizaba el traslado de alimentos enlatados, agua y víveres a Las Minas.

“Hay que ayudar al pueblo. La gente necesita”, manifestó. Anunció que habían conseguido alrededor de cinco camiones para llevar la ayuda durante la tarde.

Mientras llega más asistencia, las familias siguen enfrentando la lluvia y el temor a nuevos movimientos.

“Estamos golpeados, estamos sufriendo”, expresó la vecina. “Hay personas hipertensas, diabéticas, hay bebés, hay familias que no se atreven a llegar a sus casas”.

Con información de Meredith Serracín.