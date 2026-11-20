El interés emiratí en invertir en puertos panameños y la posible reapertura de su embajada en Panamá también formaron parte de la agenda bilateral.

Ciudad de Panamá, Panamá/Panamá y Emiratos Árabes Unidos manifestaron su interés en crear un consejo empresarial bilateral y abordaron la posibilidad de un tratado de libre comercio (TLC) durante una reunión entre el presidente José Raúl Mulino y el jeque Shakhboot bin Nahyan, miembro del gabinete y ministro de Estado de la Cancillería emiratí.

El encuentro tuvo lugar en República Dominicana durante la Cumbre Mundial de Gobiernos para América Latina y el Caribe.

Según el comunicado sobre la reunión, ambas delegaciones destacaron el papel del sector privado y las similitudes entre las economías de ambos países, particularmente en las actividades marítimas y de servicios. También conversaron sobre el memorándum de entendimiento entre sus cámaras de comercio.

En materia portuaria, Mulino y Shakhboot abordaron el interés de Emiratos Árabes Unidos en invertir en puertos panameños. El ministro del Canal, José Ramón Icaza, presentó los proyectos de infraestructura que impulsa Panamá. La agenda incluyó la solicitud de adhesión al Tratado de Neutralidad del canal de Panamá.

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, dará seguimiento a las gestiones para la reapertura de la embajada emiratí en Panamá, cerrada en 2021.

En la reunión, en la que también participó el canciller Javier Martínez-Acha, se planteó la posibilidad de colaborar en tecnología e innovación con la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental.