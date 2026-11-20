El estadio Rommel Fernández será el escenario de uno de los seis grupos que conforman el torneo. Los ganadores de cada una de esas agrupaciones avanzarán al campeonato femenino de la categoría.

Panamá/El Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en Ciudad de Panamá, se prepara para ser una de las sedes el próximo año de las Clasificatorias Femeninas Sub-20 de Concacaf 2027.

El torneo, clasificatorio al próximo Campeonato Femenino Sub-20 de Concacaf, se realizará del 28 de febrero al 6 de marzo.

La Selección Femenina Sub-20 de Panamá conocerá sus rivales de grupo el próximo 2 de diciembre cuando Concacaf llevo a cabo el sorteo oficial en sus oficinas principales en Miami, Florida, desde las 11:00 a.m. hora de Panamá.

En esta fase preliminar, verán acción un total de 29 Asociaciones Miembro, todos divididos en seis grupos donde el ganador de cada grupo clasificará directo al Campeonato Femenino Sub-20 Concacaf, y se unirán las dos selecciones mejor ubicadas en el ranking, Estados Unidos y México, que clasificaron directamente

Además de Panamá, Concacaf confirmó a El Salvador y Nicaragua como sede de grupo en esta fase clasificatoria.

Bombos y Procedimientos del Sorteo

Las 29 selecciones participantes se distribuirán en cinco bombos según el Ranking Femenino Sub-20 de Concacaf de septiembre de 2026.

Los seis equipos mejor clasificados serán ubicados en el Bombo 1, mientras que los equipos restantes serán distribuidos en los Bombos 2, 3, 4 y 5, según su posición en el ranking.

Los bombos estarán conformados de la siguiente manera:

Bombo 1 : Canadá, Costa Rica, Puerto Rico, Jamaica, Panamá , República Dominicana

: Canadá, Costa Rica, Puerto Rico, Jamaica, , República Dominicana Bombo 2 : Haití, Guyana, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Trinidad y Tobago

: Haití, Guyana, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Trinidad y Tobago Bombo 3 : Cuba, Honduras, Bermudas, Curazao, Surinam, Belice

: Cuba, Honduras, Bermudas, Curazao, Surinam, Belice Bombo 4 : San Vicente y las Granadinas, Islas Caimán, Antigua y Barbuda, Aruba, Dominica, Granada

: San Vicente y las Granadinas, Islas Caimán, Antigua y Barbuda, Aruba, Dominica, Granada Bombo 5: Sint Maarten, Anguila, Barbados, Islas Vírgenes Estadounidenses, Bonaire

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El sorteo comenzará con el Bombo 1, asignando a las selecciones a las posiciones A1, B1, C1, D1, E1 y F1. El proceso continuará con los Bombos 2, 3, 4 y 5 hasta completar los seis grupos.

Como parte de las restricciones del sorteo, los tres países anfitriones – El Salvador, Nicaragua y Panamá – no podrán quedar ubicados en el mismo grupo.

El calendario completo de partidos de la competencia se anunciará después del sorteo oficial.

En la edición anterior de las Clasificatorias Femeninas Sub-20 Concacaf, Canadá, Costa Rica, Guyana, Nicaragua, Panamá y Puerto Rico finalizaron como líderes de sus respectivos grupos, asegurando su clasificación al Campeonato Femenino Sub-20 Concacaf 2025.

Información de FPF

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