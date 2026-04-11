Guardaparques intensifican operativos contra extracción de huevos de iguana en parque nacional de Veraguas

Veraguas/Guardaparques del Parque Nacional Padre Héctor Gallego, en la provincia de Veraguas, intensificaron operativos de control tras recibir denuncias por caza de iguanas y extracción ilegal de sus huevos en el sector conocido como La Isla, cerca de la playa de Calovébora.

Durante el recorrido de verificación, el personal de vigilancia detectó huecos en la arena que evidencian la posible sustracción de huevos de iguana, una práctica que afecta directamente la reproducción y supervivencia de esta especie de fauna silvestre. Estas acciones constituyen una violación a la normativa ambiental vigente en Panamá y representan una amenaza para el equilibrio ecológico del área protegida.

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) informó que se dará seguimiento a estas irregularidades hasta identificar a los responsables y aplicar las sanciones correspondientes, como parte de la estrategia institucional para frenar actividades ilegales que atenten contra los recursos naturales.

Capacitación en la agenda de conservación

De manera paralela a los operativos de vigilancia, el parque nacional participó en una jornada educativa bajo el lema "Unidos por las aguas", en la que estudiantes de Montreal presentaron estudios realizados en la cuenca del río Santa María y otros afluentes. La actividad, dirigida a escolares y moradores de la región, buscó promover la conciencia ambiental y fortalecer la participación comunitaria en la protección de los recursos hídricos.

Además, el biólogo Ricardo Moreno brindó una capacitación especializada a los guardaparques sobre conservación de felinos silvestres y gestión de conflictos entre humanos y jaguares. Esta formación tiene como objetivo mejorar las capacidades del personal para implementar acciones de manejo adecuado y transmitir conocimientos a las comunidades, promoviendo una convivencia armónica entre la fauna silvestre y la población local.