Kamila y Luccia recrean los lip combos de Sandra Sandoval y Jacky Guzmán

La publicación reúne dos aspectos de su vida pública: la cercanía familiar y el apoyo comunitario en Panamá.

Ciudad de Panamá, Panamá/Kamila, hija de la cantante de música típica Sandra Sandoval, y Luccia, hija de la presentadora y creadora de contenido Jacky Guzmán, se convirtieron en protagonistas de un reto de maquillaje que llamó la atención en redes sociales.

En un video publicado en Instagram, las jóvenes asumieron la misión de recrear los lip combos —combinaciones de labial y delineador de labios— de sus madres, en una dinámica que puso a prueba su habilidad para replicar los estilos de ambas figuras del entretenimiento panameño.

La publicación fue acompañada del mensaje: “Reto de lip combos versión mamá e hija! Kamila y Luccia tenían una misión: recrear los lip combos de @jackyguzmanpty @sandrasandovals sin fallar en el intento”.

El video también planteó una pregunta a los seguidores: “¿Quién creen le quedó mejor?”.

La dinámica provocó reacciones entre los usuarios, incluida la de la propia Sandra Sandoval, quien comentó con humor: “En serio yo actúo así???”.

Por su parte, Kenny Dancer destacó el potencial de las jóvenes para el entretenimiento y escribió: “Ellas dos en unos años pueden tener fácil un programa de entretenimiento 🤣💕 y se daaaaan”.

Con este reto, Kamila y Luccia se sumaron a una tendencia que combina maquillaje y entretenimiento en redes sociales, esta vez tomando como referencia los estilos de sus propias madres.

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