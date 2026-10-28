Noah Wyle, estrella de ‘The Pitt’, conquista el título de hombre vivo más sexy de 2026

Para Wyle, el nombramiento coincide con una etapa de visibilidad renovada en la que su trabajo en televisión volvió a atraer audiencias y premios.

Noah Wyle fue elegido por la revista People como el hombre vivo más sexy de 2026, un reconocimiento que sorprendió al actor estadounidense de 55 años. El protagonista de The Pitt recibió la noticia con incredulidad y aseguró que nunca imaginó que llegaría a ocupar la portada de esta edición especial.

“Pensé que sonaba a broma; ni en un millón de años habría pensado que este sería un honor otorgado a mí”, declaró Wyle en una entrevista con la publicación. Para la portada, el intérprete posó con un conjunto completamente de mezclilla. En The Pitt, Wyle interpreta al doctor Michael “Robby” Robinavitch, un médico de urgencias agotado, exigente y combativo que enfrenta jornadas de alta presión en el hospital. Su desempeño le valió cuatro premios Emmy, incluidos dos consecutivos como mejor actor en una serie dramática, en 2025 y 2026, además de un Globo de Oro en la misma categoría en 2026. La tercera temporada tiene previsto estrenarse en enero de 2027. El éxito del drama volvió a colocar a Wyle entre los intérpretes más comentados de la temporada y reforzó el interés del público por su extensa carrera televisiva.

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En 1994, se incorporó al elenco de ER, conocida en español como Urgencias. Con apenas 22 años, asumió el papel de John Carter, primero estudiante de medicina y después médico, durante las quince temporadas de la serie, que terminó en 2009. Allí compartió pantalla con George Clooney, Anthony Edwards, Sherry Stringfield y Julianna Margulies. Por ese trabajo recibió cinco nominaciones al Emmy y tres al Globo de Oro, sin ganar esos premios.

Después participó en Falling Skies antes de regresar con The Pitt. El reconocimiento de People también tuvo un antecedente humorístico: en enero, durante los AARP Movies for Grownups Awards, Clooney propuso a su antiguo compañero de ER como candidato a una versión del “hombre más sexy aún vivo”. “Cuando sea grande, quiero ser Noah Wyle”, bromeó el actor.

Wyle anticipó que la distinción podría traerle más bromas que beneficios dentro de su casa. “Espero que esto lo cambie todo. Espero que de aquí en adelante sea solo vino y rosas, leche y miel”, dijo en tono jocoso, antes de añadir: “Voy a recibir muchas bromas de amigos y familiares, eso seguro”.

Su esposa, Sara Wyle, con quien está casado desde junio de 2014, respaldó la elección. Según dijo el actor a People, ella “cree que soy un buen tipo y que la clase de persona que soy, la clase de padre y esposo que soy, vale la pena promoverla”. Wyle tiene tres hijos: Owen, de 23 años, y Auden, de 21, de su matrimonio anterior con Tracy Warbin, y Frances, de 11, fruto de su relación actual.

El actor también ha hablado de las tareas cotidianas que asume en casa. En el pódcast Good Hang, conducido por Amy Poehler, comentó: “El fregadero es mi dominio. Y recomendaría a más hombres que se metan a lavar los platos, porque es muy terapéutico”.

El título de People se entrega desde 1985, cuando Mel Gibson fue el primer elegido, y esta es la edición número 41. Wyle sucede al británico Jonathan Bailey, protagonista de Wicked, quien recibió el reconocimiento en 2025 y fue el primer hombre abiertamente gay en obtenerlo. Entre los ganadores de años anteriores figuran Patrick Dempsey, Chris Evans, Paul Rudd, Michael B. Jordan, John Legend e Idris Elba.