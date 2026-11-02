Miss Universo Panamá: Gabriela González rinde homenaje a las tradiciones panameñas

La producción también mostró cómo la representante incorpora elementos de la cultura panameña a su presencia pública durante una temporada dedicada a la historia y la identidad nacional.

La representante de Miss Universo Panamá, Gabriela Lineth González del Valle, recibió noviembre con una sesión fotográfica dedicada a las tradiciones nacionales. Vestida con una pollera de gala de detalles rojos, la modelo protagonizó una publicación de la organización del certamen que combinó el patrimonio cultural panameño con un mensaje de unidad, esperanza y compromiso ciudadano.

Las imágenes fueron compartidas en las redes sociales de Miss Universo Panamá al comenzar el Mes de la Patria, periodo en el que el país recuerda acontecimientos fundamentales de su historia. La producción tuvo como protagonista el traje tradicional y los elementos que lo acompañan, desde las joyas hasta los adornos del cabello.

La organización acompañó las fotografías con una declaración sobre las aspiraciones colectivas de los panameños: “Soñamos con un Panamá más unido, con más oportunidades, con esperanza y con un triunfo lleno de posibilidades para todos. La patria que queremos construir comienza con el amor, el respeto y el compromiso de cada uno de nosotros por Panamá, hoy y siempre”.

González también expresó lo que representa para ella llevar esta indumentaria. “Vestir la pollera representa uno de los mayores orgullos que puede sentir una mujer panameña”, afirmó la representante, quien destacó así el valor simbólico del atuendo elegido para iniciar las celebraciones patrióticas.

La pollera panameña ocupa un lugar central en las manifestaciones culturales del país. Sus diferentes modalidades reflejan tradiciones textiles y artesanales que se conservan mediante la elaboración de las prendas y sus accesorios. En esta sesión, la pollera de gala resaltó por los detalles rojos y por una presentación cuidadosamente coordinada.

El trabajo de producción reunió a profesionales encargados de distintos aspectos de la imagen. Fernando Carrillo Alfaro asumió el arreglo personal y la preparación de los elementos del atuendo, incluidos el joyero y los tembleques, mientras que Carlos M. Makeup realizó el maquillaje de la representante.

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Las fotografías estuvieron a cargo de Douglas Díaz. La dirección general correspondió a César Anel Rodríguez, presidente de la organización Señorita Panamá, con la asistencia de Enrique González. El equipo escogió como escenario el hotel Plaza Herrera, donde se realizó la sesión dedicada a la identidad nacional.

La publicación recibió comentarios de seguidores que destacaron tanto el vestuario como la imagen de la candidata. Entre las reacciones aparecieron mensajes como “¡Esa última foto está a otro nivel!”, “Bellísima” y “¡Qué bella!”. Otros usuarios aprovecharon la ocasión para manifestar su apoyo a la representante en el certamen internacional.

También hubo quienes vincularon directamente la belleza del traje con la participación de González en Miss Universo. Uno de los comentarios señaló: “Las polleras son el traje típico más hermoso del mundo y en ti se ve más allá del universo”. Otra persona escribió: “Vamos Panamá, a votar por nuestra representante”.

El Mes de la Patria reúne fechas de especial significado para Panamá, entre ellas la separación de Colombia el 3 de noviembre, el Día de los Símbolos Patrios el 4, la conmemoración de Colón el 5, el Primer Grito de Independencia el 10 y la independencia de España el 28 de noviembre. Durante estas fechas, los símbolos nacionales y las expresiones folclóricas adquieren protagonismo en distintas actividades conmemorativas. La pollera forma parte de esa representación cultural y permite destacar las tradiciones artesanales del país.