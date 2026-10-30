Belinda y Mafe Walker protagonizan un encuentro extraterrestre durante la fiesta de Halloween Beliween

La conversación entre Belinda y Mafe Walker fue uno de los episodios que despertó curiosidad entre quienes siguieron las publicaciones de la noche.

Belinda convirtió su fiesta de Halloween en una experiencia inspirada en la ciencia ficción. Durante Beliween 2026, la cantante sorprendió con un disfraz del xenomorfo de la saga Alien y compartió un momento con Mafe Walker, la influencer conocida por afirmar que puede comunicarse con seres de otros planetas. Ambas aprovecharon la temática para repetir frente a las cámaras el lenguaje que Walker presenta como extraterrestre.

La celebración se realizó la noche del miércoles 28 de octubre y generó comentarios en redes por la caracterización y la fiesta. Belinda se transformó en la criatura de Alien, cuya primera película llegó a los cines en 1979. El vestuario incluyó una estructura biomecánica, prótesis, una silueta alargada y elementos que evocaban la cabeza del personaje, sin ojos visibles.

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Antes del evento, la cantante mostró parte de una nave espacial que formaría parte de la escenografía y publicó un video del periodista y ufólogo Jaime Maussan. Esos adelantos anticipaban que la temática de Beliween estaría centrada en los extraterrestres y las posibles conexiones con otras dimensiones.

Mafe Walker asistió como invitada especial. Alcanzó notoriedad en internet después de asegurar que podía comunicarse con extraterrestres y transmitir lo que denomina “códigos galácticos interdimensionales”. Su manera de pronunciar sonidos y expresiones se convirtió en un fenómeno viral y ha sido replicada en videos, memes y publicaciones de usuarios.

La participación de Walker había sido anticipada en la promoción. Días antes, Belinda compartió un video grabado en Teotihuacán, en el que imitaba el presunto idioma extraterrestre asociado con la influencer. El clip anunciaba la llegada de una supuesta conexión interdimensional relacionada con Beliween y adelantaba el concepto elegido para la fiesta.

Ya durante la celebración, ambas volvieron a “hablar alienígena”, retomando el recurso del video promocional. La escena conectó el disfraz de Belinda con el personaje digital de Walker y dio continuidad a la propuesta que la cantante había preparado. Los fragmentos compartidos del encuentro circularon entre seguidores que comentaron la caracterización y la interacción.

Beliween se ha convertido en una cita cada vez más abierta dentro de su agenda social. En sus primeras ediciones, Belinda organizaba reuniones privadas con amigos. Desde hace dos años, la invitación se amplió para incluir actores, cantantes, influencers y otras personalidades conocidas en plataformas digitales.

Entre los asistentes de 2026 estuvo Victoria Justice, actriz y cantante reconocida por protagonizar las series Zoey 101 y Victorious. Su presencia se sumó a la celebración, que reunió a figuras del entretenimiento. La decoración espacial dio a la noche una identidad visual vinculada con la ciencia ficción.

La elección del xenomorfo llevó la temática más allá de un disfraz convencional. La caracterización y la ambientación anunciada previamente apuntaron a recrear un universo cinematográfico reconocible para los seguidores de Alien. En ese escenario, Walker encajó con el componente de misterio y supuesta comunicación extraterrestre que Belinda había incorporado a la promoción.

La interacción entre ambas generó comentarios en Beliween, aunque la publicación no anunció nuevos proyectos ni una colaboración profesional. El encuentro quedó enmarcado en la celebración de Halloween y en el juego alrededor del lenguaje que Walker asegura dominar. Belinda recurrió a la puesta en escena para darle personalidad a su fiesta, mientras la influencer participó en una dinámica conectada con la temática de este año.

Con disfraces, nave espacial y referencias a supuestas conexiones interdimensionales, Beliween 2026 llevó la ciencia ficción al festejo de la cantante.