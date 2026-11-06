Erika Ender deslumbra en Miami y celebra su inclusión entre las 100 latinas más influyentes

El evento también recibió un reconocimiento de la ciudad de Miami por su labor de visibilización del liderazgo femenino hispano.

La cantautora panameña Erika Ender fue una de las protagonistas de la gala Latina Powerhouse 100 de ¡HOLA! Américas, celebrada el 2 de noviembre en Miami. La artista combinó música, elegancia y un mensaje de reconocimiento colectivo durante una velada dedicada a destacar las trayectorias de mujeres latinas en distintos sectores.

Para la ocasión, Ender eligió una camisa blanca y una falda larga negra con detalles brillantes, un conjunto que complementó con un bolso de mano dorado. Con ese vestuario asistió a la celebración antes de subir al escenario, donde interpretó un repertorio relacionado con su trayectoria como compositora y cantante.

La intérprete compartió posteriormente en Instagram su satisfacción por figurar entre las cien mujeres seleccionadas por la publicación. Más allá del reconocimiento individual, centró sus palabras en los logros de las demás homenajeadas y en la importancia de celebrar los avances alcanzados por las latinas.

“Anoche tuve el honor de que @holausa me incluyera entre las 100 Latina Powerhouses. Y qué bonito fue mirar a mi alrededor y tener tantos motivos para aplaudir. Cada una ha hecho cosas increíbles a su manera. Y juntas, somos la prueba de todo lo que pasa cuando las latinas nos abrimos camino y celebramos el de las demás.”, escribió.

En el cierre de su publicación añadió: “Gracias, @holausa, por reunirnos, celebrarnos y seguir alumbrando caminos”. El mensaje acompañó su participación en una ceremonia que reunió a figuras del entretenimiento, la cultura, los negocios y otros ámbitos de la vida pública.

La gala se realizó en el Ziff Ballet Opera House del Adrienne Arsht Center, con la conducción de Dayanara Torres, Andrea Meza y Boris Izaguirre. La edición de 2026 estuvo dedicada al legado hispano y a las contribuciones de mujeres que desarrollan su trabajo en Estados Unidos y América Latina.

Te puede interesar: Viral: invitación en internet convirtió la boda de un joven en celebración multitudinaria

Te puede interesar: De Dragon Ball Z a fiscal general de Texas: Nathan Johnson gana una elección histórica en Estados Unidos

Ender también formó parte de la programación musical. Sobre el escenario interpretó un popurrí de Candela y Despacito, éxito mundial del que es coautora. Su actuación permitió que la compositora panameña participara en la celebración no solamente como integrante de la lista, sino también como artista invitada.

La noche incluyó presentaciones de Camila Fernández, Leslie Grace, Joaquina, Ela Taubert, Natalia Jiménez y Aymée Nuviola, entre otras intérpretes. Nuviola cerró el segmento musical con Chan Chan, mientras que los invitados disfrutaron de una programación que combinó homenajes, discursos y actuaciones en vivo.

Entre los reconocimientos especiales figuraron los entregados a Lele Pons, Silvia Tcherassi, Jean Shafiroff, Celia Sredni de Birbragher y Rita Ferro, por sus aportes en diferentes áreas. Durante la ceremonia también se anunció que el condado de Miami-Dade proclamó el 2 de noviembre como el Día de ¡HOLA! Latina Powerhouse.

La participación de Erika Ender tuvo además momentos fuera del escenario. Las imágenes de la celebración la mostraron compartiendo con Adamari López y bailando junto a Rodner Figueroa, en una jornada que reunió a personalidades de diferentes generaciones y disciplinas.

Con su mensaje en redes sociales, la compositora puso el énfasis en el reconocimiento mutuo entre mujeres. Su presencia en Miami reunió dos aspectos de la noche: la distinción recibida como parte de Latina Powerhouse 100 y su interpretación de canciones vinculadas con su carrera musical.

La iniciativa Latina Powerhouse 100, creada en 2020, distingue anualmente a mujeres por su trayectoria y contribuciones en sus comunidades. Su sexta edición congregó a cerca de 400 invitados y contó con una banda de 17 músicos para acompañar presentaciones.