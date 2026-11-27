Cualquier información sobre entradas o fechas en el país permanece sin confirmación mientras no exista un anuncio del artista o de los organizadores autorizados.

La posibilidad de que Bruno Mars amplíe su gira mundial por América Latina durante 2027 plantea una pregunta para sus seguidores panameños: ¿estará Panamá entre los destinos elegidos por el cantante? Una información difundida por medios internacionales apunta a nuevos conciertos en la región. Sin embargo, hasta este 27 de noviembre de 2026, el artista no ha anunciado ninguna presentación en Panamá.

Las versiones sobre una eventual etapa latinoamericana de The Romantic Tour cobraron relevancia después de una publicación del medio chileno Rock&Pop, que recuperó información divulgada en junio por el periodista argentino Gustavo Méndez. Durante el programa Los del Abasto, de Love Streaming, el comunicador aseguró que existiría un acuerdo para el regreso del intérprete a la región durante el próximo año.

Argentina aparece como uno de los posibles destinos. Incluso se ha mencionado el Estadio Monumental de River Plate como eventual escenario del espectáculo en Buenos Aires. El portal brasileño POPline también difundió estas versiones, que todavía no cuentan con una confirmación oficial del artista.

En lo que respecta a Panamá, ninguna de las informaciones sobre ese supuesto recorrido identifica al país como una de las paradas previstas. Tampoco se han divulgado fechas, recintos ni detalles sobre una eventual venta de entradas. La ausencia del istmo en los anuncios actuales no significa que haya sido descartado definitivamente, pero tampoco permite asegurar que recibirá al cantante.

El calendario publicado en la página oficial de Bruno Mars contempla compromisos internacionales hasta el 30 de mayo de 2027. La agenda del próximo año comenzará el 4 de enero en Nagoya, Japón, y posteriormente incluirá presentaciones en Australia, Nueva Zelanda, Singapur, Tailandia, Taiwán, Hong Kong, Filipinas y Corea del Sur. Esta última etapa concluirá en Goyang.

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La gira ya experimentó varias ampliaciones. En agosto, la promotora Ocesa comunicó la incorporación de 26 espectáculos para el próximo año y una quinta presentación en Ciudad de México. El anuncio también confirmó la participación de Tyla en Australia y Nueva Zelanda, mientras que Anderson .Paak acompañará al artista como DJ Pee .Wee en las nuevas fechas anunciadas entonces.

Antes de continuar su recorrido por Asia, el cantante ofrecerá cinco conciertos en el Estadio GNP Seguros de la capital mexicana, los días 3, 4, 7, 8 y 11 de diciembre. La estancia estará acompañada por una colaboración comercial con Hello Kitty, que incluye una tienda temporal en Casa Milán, ubicada en la colonia Juárez.

La iniciativa mexicana contempla productos exclusivos de la gira y oportunidades para fotografiarse con el personaje de Sanrio. La apertura de este espacio forma parte de las actividades organizadas alrededor de los conciertos, aunque no supone un anuncio de futuras presentaciones en Centroamérica.

El espectáculo presenta canciones de The Romantic, cuarto álbum en solitario del cantante, que debutó en la primera posición del Billboard 200. El material incluye nueve composiciones y reúne influencias del soul, el funk y la música latina, como sucede con las trompetas de mariachi presentes en Risk It All.

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El repertorio de las presentaciones realizadas también ha incluido éxitos como Just the Way You Are, Locked Out of Heaven, Uptown Funk y Treasure, además de canciones del dúo Silk Sonic, integrado por Mars y Anderson .Paak. La selección combina diferentes momentos de su trayectoria discográfica.

Por ahora, los seguidores que esperan un concierto de Bruno Mars en Panamá deberán estar atentos a las próximas actualizaciones del calendario oficial.