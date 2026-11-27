Así, el mensaje de Acción de Gracias llega durante el intervalo entre las dos temporadas de una producción que representa su reincorporación a los espectáculos de gran formato.

Volver a cantar frente a miles de espectadores fue uno de los acontecimientos que marcaron el 2026 de Céline Dion. La intérprete canadiense aprovechó el Día de Acción de Gracias, celebrado el jueves 26 de noviembre en Estados Unidos, para reconocer a las personas que la acompañaron durante los problemas de salud que la obligaron a interrumpir su actividad artística.

A través de Instagram, la cantante de 58 años compartió una reflexión en la que situó el cariño de sus familiares y la fidelidad de sus seguidores entre sus motivos de agradecimiento. La oportunidad de reencontrarse con el público después de una prolongada ausencia también ocupó un lugar especial en sus palabras.

“Este Día de Acción de Gracias, mi corazón está lleno de gratitud”, escribió Dion. En su publicación destacó la importancia de los profesionales que estuvieron involucrados en su tratamiento médico, así como de quienes trabajaron en la organización y producción de los espectáculos que ofreció en Francia.

La artista extendió su reconocimiento a colaboradores de diferentes partes del mundo, independientemente de la magnitud de sus aportaciones. También agradeció a quienes mantuvieron la confianza en ella durante los años en los que no pudo cumplir con sus compromisos musicales y deseó a sus seguidores una celebración rodeada de amor.

Te puede interesar: Andy Taylor fallece a los 65 años; el guitarrista marcó los grandes éxitos de Duran Duran

El alejamiento de los escenarios estuvo relacionado con el síndrome de la persona rígida, trastorno neurológico cuyo diagnóstico lo hizo público en diciembre de 2022. La enfermedad afectó su movilidad y sus posibilidades de cantar, lo que terminó impidiendo la reanudación de la gira Courage World Tour, interrumpida por la pandemia de COVID-19 en 2020. Las fechas pendientes fueron canceladas definitivamente en 2023.

Aunque en julio de 2024 había interpretado Hymne à l’amour durante la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de París, aquella actuación desde la Torre Eiffel no significó una vuelta a las giras. La recuperación de un formato de conciertos completos se concretó dos años después.

El anuncio llegó el 30 de marzo de 2026, coincidiendo con su cumpleaños número 58. Mediante un video, Dion confirmó que protagonizaría una residencia musical en la capital francesa. El proyecto contemplaba inicialmente diez presentaciones, pero la programación fue ampliada hasta alcanzar dieciséis conciertos durante septiembre y octubre.

En la primera función, celebrada el 12 de septiembre en el Plenitude Arena de Nanterre, la cantante se emocionó mientras interpretaba el tema de apertura. Después de las dos primeras canciones, saludó a los espectadores en francés y en inglés, agradeció a quienes habían viajado para verla y recordó su compromiso de volver a cantar ante ellos.

Te puede interesar: Hailey Bieber celebra sus 30 años con Justin Bieber entre yates, fuegos artificiales en el Caribe

La producción, dirigida creativamente por Willo Perron, contó con cuatro actos y un repertorio que recorrió distintas etapas de su carrera. Entre las composiciones seleccionadas figuraron On ne change pas, Because You Loved Me y Courage, además de Dansons, uno de sus lanzamientos de 2026.

La primera temporada concluyó el 17 de octubre. Según Billboard Boxscore, las dieciséis funciones registraron 539.000 entradas vendidas y una recaudación de 125,5 millones de dólares. La publicación especializada situó los ingresos medios por presentación en 7,8 millones de dólares, por encima de los obtenidos durante sus anteriores residencias en Las Vegas.

El calendario de Céline Dion Paris 2026-2027 contempla una segunda etapa de diez conciertos, que se desarrollará entre el 8 y el 29 de mayo del próximo año en el mismo recinto francés.