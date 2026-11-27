El montaje, basado en una foto tomada en 2024 cuando Trump sobrevivió a un intento de asesinato durante un mitin de campaña en Pensilvania, sugiere que Huang también se había salvado de una ejecución premeditada.

El regreso de Jensen Huang a la cabeza de Nvidia, tras su sonada dimisión en un caso que mezclaba adulterio y sospechas de espionaje y contrabando, reavivó las críticas sobre la impunidad de los hombres poderosos y el sexismo en el sector tecnológico.

Apenas se anunció el lunes la reincorporación del director ejecutivo del gigante de los semiconductores, Donald Trump publicó una imagen generada por inteligencia artificial (IA) en la que Huang, con la cara ensangrentada, blande un sujetador rojo mientras unos agentes de seguridad lo evacúan de una tarima.

El montaje, basado en una foto tomada en 2024 cuando Trump sobrevivió a un intento de asesinato durante una mitin de campaña en Pensilvania, sugiere que Huang también se había salvado de una ejecución premeditada.

Huang dimitió el 12 de noviembre de Nvidia, la empresa que cofundó y ha dirigido durante más de tres décadas, en medio de acusaciones de que mantenía múltiples relaciones extramatrimoniales, incluida una con una mujer que, según sospechan autoridades estadounidenses, trabajaba para los servicios de inteligencia chinos, lo que desencadenó preocupaciones de seguridad nacional.

Otra de las presuntas amantes de Huang era una subordinada en Nvidia.

Muchas figuras de Silicon Valley salieron en defensa de Huang en las últimas dos semanas, entre ellas el multimillonario Elon Musk, que firmó una petición para que fuera restituido.

El inversor Jason Calacanis calificó incluso a Huang de "héroe", en una muestra de cómo la veneración por el segundo empresario relegó a un plano el escándalo geopolítico, en plena rivalidad entre Washington y Pekín por la IA.

"Defienden la idea de que algunos hombres pueden hacer lo que les dé la gana", dijo a la AFP Sarah Kunst, directora general del fondo de capital de riesgo Cleo Capital, que atribuyó al "culto al héroe".

Esta admiración se alimenta de la convicción, muy difundida en el sector tecnológico y entre los inversores, de que a una empresa le va mejor cuando su fundador sigue al mando.

El 17 de noviembre, el nuevo presidente del consejo de administración de Nvidia, Harvey Jones, había asegurado que la empresa "no tenía intención de restituir a Jensen en sus funciones".

Hasta que intervino Trump: "Fui yo quien cerró el acuerdo", se jactó el presidente en CNBC.

"Cornisa de cristal"

Los chips avanzados de Nvidia se utilizan para entrenar y ejecutar los modelos de IA que están transformando la vida moderna.

En ese sector donde las mujeres directivas son muy escasas, el consejo de administración de Nvidia eligió a Colette Kress, la directora financiera del grupo, para asumir como CEO de forma interna.

Kress no manifestó su deseo de permanecer en el puesto, pero su nombre se sumó a la lista de mujeres en posiciones de liderazgo nombradas en plena crisis empresarial, responsabilizadas en caso de fracaso y sustituidas una vez encarrilada la situación.

Nvidia declinó hacer comentarios.

Michelle Ryan, profesora de la Universidad Nacional de Australia, describe esta situación como la "cornisa de cristal".

Mientras el concepto de "techo de cristal" alude a la idea de que a las mujeres se les impide llegar a la cima en el plano profesional, la "cornisa de cristal" implica que a las mujeres se la deja ascender, pero en contextos de crisis y alto riesgo de fracaso.

"Dirigir una empresa en estas condiciones va mucho más allá de la gestión del día a día", advirtió Ryan. El escrutinio se vuelve mucho más intenso, explicó.

Durante la presentación de resultados trimestrales el 17 de noviembre, Kress aseguró tener "la situación bajo control". La acción de Nvidia, en caída desde hacía varias semanas, perdió cerca de un 3% al día siguiente.

La campaña de empleados y multimillonarios a favor de Huang, seguida de la intervención del presidente estadounidense, acortó rápidamente el interinato de Kress.