Yemil comparte emotivo encuentro con seguidor que no pudo contener las lágrimas

El momento fue compartido por el propio intérprete en sus redes sociales, donde publicó una imagen junto al fan, quien se mostró visiblemente emocionado al tenerlo frente a frente.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un encuentro con su artista favorito terminó convirtiéndose en un momento cargado de emoción para un seguidor del cantante panameño Yemil, quien no pudo contener las lágrimas al acercarse para tomarse una fotografía con él.

El momento fue compartido por el propio intérprete en sus redes sociales, donde publicó una imagen junto al fan, quien se mostró visiblemente emocionado al tenerlo frente a frente.

Yemil accedió a tomarse la fotografía y reaccionó con humor y cariño ante la escena. "Este man me hizo la noche", escribió el artista junto a la publicación.

El gesto generó una imagen especial para el seguidor, quien dejó ver cuánto significó ese encuentro con el cantante.

Yemil, conocido por temas del género urbano como "Me estoy enamorando" y "Maleante", mantiene una trayectoria dentro de la música urbana panameña, con seguidores que han acompañado su carrera y sus lanzamientos.