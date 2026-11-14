Arzobispo de Panamá expresa su rechazo a la violencia contra periodistas

José Domingo Ulloa pidió que se esclarezcan los hechos denunciados contra el periodista de La Prensa y se garantice su seguridad y la de los demás comunicadores del país.

El arzobispo metropolitano de Panamá, José Domingo Ulloa, expresó su solidaridad con el periodista Rolando Rodríguez, del diario La Prensa, y su familia, ante los hechos denunciados en su contra. El prelado advirtió que el miedo y la violencia no deben normalizarse en el país.

Ulloa señaló que la verdad debe ser un valor fundamental para la sociedad y pidió que lo ocurrido sea esclarecido, además de garantizar la seguridad del comunicador y de todos los periodistas panameños.

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El pronunciamiento se produce luego de que la Procuraduría General de la Nación abriera una investigación por la presunta comisión del delito contra la seguridad colectiva, en la modalidad de incendiarismo, en perjuicio de Rodríguez.

La Fiscalía Superior de San Miguelito tiene a su cargo las investigaciones. Funcionarios del Ministerio Público realizan diligencias para recopilar elementos que permitan determinar las circunstancias del hecho y establecer posibles responsabilidades.

Por su parte, la Procuraduría rechazó cualquier acto que atente contra la libertad de expresión y el libre ejercicio del periodismo, principios que consideró fundamentales para una sociedad democrática.