Panamá derrota a Sudáfrica y cierra su participación en el Mundial U23 de Béisbol

La novena nacional venció 9-3 a Sudáfrica en la ronda de consolación, aunque se despidió con una victoria, su actuación en Nicaragua deja interrogantes que deberá responder la dirigencia de FEDEBEIS.

Panamá/La Selección de Béisbol U23 de Panamá cerró su participación en el VI Campeonato Mundial U23 de Béisbol, organizado por la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol (WBSC), con una victoria de 9 carreras por 3 sobre Sudáfrica, en partido correspondiente a la ronda de consolación del certamen que se disputa en Nicaragua.

La novena panameña consiguió despedirse con un resultado positivo, después de una presentación que dejó mucho que desear a lo largo de la competencia. El triunfo ante los sudafricanos permitió terminar esta última fase con balance de dos victorias y dos derrotas, pero no borra las dificultades que acompañaron al equipo durante el campeonato.

Panamá había concluido la ronda de grupos con marca de 2-3, mientras que en la ronda de consolación registró un balance de 2-2. Se está a la espera de los resultados de los demás encuentros para conocer su posición definitiva en la clasificación.

Burrowes e Hidalgo lideraron la ofensiva panameña

En el último compromiso, la ofensiva panameña encontró respuestas para producir nueve carreras y conectar ocho imparables.

Uno de los principales protagonistas fue Ryan Anthony Burrowes, quien terminó de 3-2, con dos carreras anotadas, tres impulsadas y un cuadrangular, siendo una de las figuras ofensivas del conjunto nacional.

También sobresalió Edwin Zaid Hidalgo Osorio, quien tuvo una destacada actuación al batear de 2-2, con dos carreras anotadas, tres carreras remolcadas y una base por bolas.

Por su parte, Héctor Arturo Rayo Mendoza terminó de 4-2, con dos anotadas, una impulsada y un doble, mientras que Yeremy Orlando Lezcano aportó un imparable, una carrera impulsada y un doblete.

Desde el montículo, el relevo panameño también tuvo una actuación importante. Camilo Elías Sánchez Bernal se acreditó la victoria después de trabajar 2.1 episodios sin permitir imparables ni carreras, con dos ponches.

El abridor Jorge Emanuel Quiel Vergara lanzó 3.2 entradas, permitió dos imparables y tres carreras, dos de ellas limpias, otorgó dos boletos y recetó cinco ponches. Posteriormente, Jezler Jasir Baules Vanhorn completó una entrada sin permitir imparables ni carreras.

Un Mundial para el olvido: es momento de evaluar

Más allá de la victoria ante Sudáfrica, el balance de Panamá en esta Copa Mundial U23 deja motivos suficientes para una reflexión profunda.

La selección llegó a Nicaragua con la responsabilidad de representar al béisbol panameño en una competencia internacional, pero su desempeño estuvo lejos de las expectativas. Terminar la fase de grupos con marca de 2-3 y cerrar la ronda de consolación con 2-2 refleja las dificultades que tuvo el equipo para mantener la regularidad y competir al nivel esperado.

Ahora es momento de rectificar, evaluar y buscar respuestas. La dirigencia de la Federación Panameña de Béisbol (FEDEBEIS) tiene la responsabilidad de analizar qué ocurrió durante esta participación mundialista, cuáles fueron los factores que incidieron en el rendimiento del equipo y qué aspectos deben corregirse de cara a futuros compromisos internacionales.

No se trata solamente de los resultados obtenidos en el terreno de juego, sino de revisar la planificación, la preparación y el trabajo realizado para afrontar un campeonato de esta categoría.

Panamá se despide con una victoria, pero el resultado ante Sudáfrica no debe ocultar las interrogantes que deja este Mundial. El béisbol panameño necesita respuestas y, sobre todo, acciones que permitan mejorar el desempeño de sus selecciones nacionales en futuras competencias.