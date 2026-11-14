Ifarhu distribuirá $1.42 millones en tarjetas del PASE-U a estudiantes de Darién y Emberá-Wounaan

La jornada se realizará del 16 al 20 de noviembre y contempla la entrega de 7,186 tarjetas que beneficiarán a 13,675 estudiantes de comunidades de difícil acceso.

Un desembolso de 1.42 millones de dólares realizará el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) entre el 16 y el 20 de noviembre, como parte de una nueva jornada de entrega de tarjetas PUNCH del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U).

La distribución contempla 7,186 tarjetas para beneficiar a 13,675 estudiantes de la comarca Emberá-Wounaan y comunidades de difícil acceso de la provincia de Darién.

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La entrega de estas tarjetas forma parte del proceso de cambio en la modalidad de pago del PASE-U. En jornadas anteriores, el Ifarhu ha indicado que los representantes legales de los estudiantes deben presentar su cédula de identidad para retirar el medio de pago. También se recomienda verificar en la aplicación si el saldo correspondiente ya está disponible.

El uso de esta modalidad de pago ha ido en aumento. Según datos de la Caja de Ahorros en octubre, las compras realizadas con la billetera prepago del PASE-U superaban los B/.45.4 millones hasta el 20 de septiembre, distribuidas en aproximadamente 1.4 millones de transacciones. La mayor parte de los fondos se utilizó en supermercados y tiendas de comestibles.

La jornada en Darién y Emberá-Wounaan se realizará mientras el Ifarhu mantiene otros desembolsos pendientes. Más de 153 mil estudiantes todavía esperaban el segundo pago del PASE-U, debido a que la institución estaba a la espera de información del Ministerio de Educación sobre matrícula y asistencia a la Escuela para Padres.