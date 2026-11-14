Más de 53 mil personas con diabetes atendió la CSS en 2025

La enfermedad mantiene una mayor prevalencia entre las mujeres. La institución advierte sobre la influencia de los hábitos alimenticios, el sedentarismo y los antecedentes familiares.

La diabetes sigue representando un desafío para la salud pública en Panamá. Durante 2025, la Caja de Seguro Social (CSS) atendió aproximadamente a 53,000 pacientes con esta enfermedad, de los cuales unos 6,000 padecen diabetes tipo 1.

Las mujeres representan el grupo con mayor número de diagnósticos, según informó la doctora Ángela Tulipano, jefa del Programa de Salud de Adultos de la CSS. Esta tendencia también fue identificada en la última Encuesta Nacional de Salud.

Te puede gustar: León XIV llega a su 'querida' Chiclayo, ciudad peruana de la que fue obispo

Aunque los antecedentes familiares tienen un peso importante, los hábitos diarios también pueden influir en el desarrollo de la enfermedad. La obesidad, el sobrepeso, el sedentarismo y el consumo frecuente de bebidas azucaradas y productos ultraprocesados están entre los principales factores de riesgo.

La predisposición genética también es un elemento que debe tomarse en cuenta. Según Tulipano, quienes tienen uno de sus padres con diabetes enfrentan un riesgo del 40% de desarrollar la enfermedad. Cuando ambos progenitores la padecen, esa posibilidad aumenta al 70%.

Mira también: MiBus movilizó más de 12.7 millones de pasajeros en octubre y propone carriles exclusivos a raíz del sismo

Para detectar posibles casos a tiempo, la especialista recomienda que las personas a partir de los 30 años se realicen anualmente dos pruebas: glucosa en ayunas y hemoglobina glicada. Estos exámenes permiten identificar niveles normales de azúcar, prediabetes o diabetes.