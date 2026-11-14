MiBus movilizó más de 12.7 millones de pasajeros en octubre y propone carriles exclusivos a raíz del sismo

MiBus reconoció las dificultades que enfrentaron miles de usuarios para regresar a sus hogares durante la emergencia, debido al colapso de las vías, que también impidió que los autobuses pudieran llegar a algunos sectores para brindar apoyo.

Ciudad de Panamá, Panamá/La empresa MiBus informó que durante octubre movilizó a 12,707,770 pasajeros, lo que representa un incremento de más de 30 mil usuarios en comparación con septiembre, cuando transportó a 12,676,789 personas.

En un comunicado, la empresa destacó que mantuvo sus operaciones durante un mes marcado por dificultades excepcionales de movilidad, especialmente tras el sismo del pasado 9 de octubre, que provocó el desalojo de edificios y congestionamientos en distintos puntos de la ciudad.

MiBus reconoció las dificultades que enfrentaron miles de usuarios para regresar a sus hogares durante la emergencia, debido al colapso de las vías, que también impidió que los autobuses pudieran llegar a algunos sectores para brindar apoyo.

La empresa señaló que su personal se mantuvo en las calles realizando esfuerzos operativos para acompañar a la población y sostener el servicio en medio de las complicaciones del tráfico.

A raíz de esta experiencia, MiBus planteó la necesidad de impulsar soluciones viales, entre ellas la implementación de carriles preferenciales o exclusivos para el transporte público, con el objetivo de evitar que el sistema masivo se paralice ante futuras emergencias.

La entidad también hizo un llamado a fortalecer la solidaridad y la cultura ciudadana para garantizar que el transporte público pueda mantener su circulación y ofrecer una alternativa segura de movilización a la población.

Las cifras de octubre reflejan que, pese a las dificultades registradas durante ese periodo, el sistema de transporte público continuó movilizando a millones de pasajeros.

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