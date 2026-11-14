Clima en Panamá: Advierten sobre aguaceros, tormentas y posibles ráfagas de viento este sábado

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Impha) emitió el pronóstico del tiempo para este sábado 14 de noviembre, por lo que se espera cielo nublado, episodios de aguaceros, lluvias y tormentas con intensidades hasta fuertes, posibles ráfagas de viento en varios puntos del país.

El tiempo

Caribe

En la madrugada se prevé intervalos nublados y episodios de aguaceros dispersos hasta fuertes con tormentas hacia la comarca Guna Yala y lluvias aisladas con tormentas hacia Colón, costas de Bocas del Toro, Comarca Gnäbe Bugle y Norte de Veraguas; en horas de la mañana se espera cielo nublado y persistan episodios de aguaceros con tormentas de moderadas a fuertes hacia la comarca Guna Yala, nuevos desarrollos hacia Colón (Costa Arriba) y lluvias aisladas el resto de la vertiente; en horas de la tarde se prevé episodios de aguaceros con tormentas con intensidades de moderadas a fuertes en Bocas del Toro, la Comarca Gnäbe Buglé, Norte de Veraguas y Colón (Costa Abajo), nublado el resto de la vertiente; en horas de la noche se espera que persistan lluvias moderadas con tormentas hacia Bocas del Toro y Comarca Gnäbe Buglé, intervalos nublados con lluvias aisladas el resto de la vertiente.

Pacífico

En horas de la madrugada se prevé intervalos nublados con episodios de aguaceros con tormentas en el sector marítimo, estos incursionando a tierra firme de manera más aislada y dispersa en sectores de Península de Azuero, Coclé, Panamá Este, Darién y las Comarcas Emberá; para horas de la mañana se espera que persistan episodios de aguaceros con tormentas en el sector marítimo Oriental, estos incursionando a tierra firme de manera dispersa con episodios moderados hacia Panamá, Darién y las Comarcas Emberá; en horas de la tarde se prevé aguaceros con tormentas de moderados a fuertes desde Chiriquí hasta la península de Azuero, sectores de Coclé, más aislados hacia el Norte de Panamá Oeste y Norte de Panamá, nublados el resto de la vertiente; para horas de la noche se espera que persistan lluvias con tormentas moderadas a fuertes en Chiriquí y Veraguas, nublados el resto de la vertiente.

Temperaturas

Las temperaturas máximas se prevén entre 23°C y 25°C en la Cordillera Central, entre 30°C y 32°C el resto del país; las temperaturas mínimas se prevén entre 12°C y 18°C en la Cordillera Central y entre 23°C y 26°C en el resto del país.

Viento

En la vertiente del Caribe se prevé en el transcurso del día vientos predominantes de dirección noroeste, norte y noreste, con velocidades hasta los 15 km/h; en la vertiente del Pacífico, en la madrugada y mañana predominan vientos variables con velocidades hasta los 10 km/h; en horas de la tarde, vientos de dirección suroeste y sur y en horas de la noche, vientos predominantes de dirección noroeste y norte; se esperan velocidades hasta los 30 km/h en el sector marítimo y menores en tierra firme, posibles ráfagas durante los episodios de tormentas.

Condiciones marítimas

Caribe: Se esperan olas con alturas entre 0.61 y 0.91 metros y periodos entre 07 y 08 segundos.

Pacífico: Se esperan olas con alturas entre 0.40 y 1.20 metros y periodos entre 11 y 14 segundos.

Índices de radiación UV-B

Se prevén índices máximos entre 05 y 10 UV-B con nivel de riesgo moderado y muy alto en el país.

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