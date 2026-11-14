Panamá busca el boleto a la Final Four y a la Copa Oro 2027: dónde ver gratis el partido de vuelta ante Curazao

Si el partido termina empatado con goles en Ciudad de Panamá, la clasificación será para Curazao, por la regla del gol de visitante y su valor doble.

Panamá/La selección de Panamá buscará sellar su clasificación a la Final Four y a la Copa Oro 2027 cuando este domingo 15 de noviembre reciba a su similar de Curazao, en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones Concacaf. El encuentro se disputará en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, desde las 6:00 p.m.

El partido podrá verse gratis y en vivo por TVN y TVMAX, así como por la plataforma TVN Pass. Los aficionados que prefieran seguirlo por radio podrán sintonizar TVN Radio 96.5 FM, y también estará disponible a través del canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

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La transmisión comenzará antes del pitazo inicial. Desde las 5:00 p.m. arrancará el programa previo, con el análisis de quienes pisaron la cancha con la selección de Panamá: Blas Pérez, los hermanos Dely Valdés, Gabriel Torres y Gabriel Gómez, junto a los especialistas de TVMAX.

Para los canaleros, el escenario está claro: una victoria clasifica de manera automática. Si el marcador termina empatado sin goles, el partido se va al tiempo extra, y de persistir la igualdad se definirá desde los penales.

Hay un detalle que cambia el panorama. Si el partido termina empatado con goles en Ciudad de Panamá, la clasificación será para Curazao, por la regla del gol de visitante y su valor doble.

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Todo lo que debe saber

Partido: Panamá vs. Curazao, vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones Concacaf

Fecha: domingo 15 de noviembre

Hora: 6:00 p.m. (previa desde las 5:00 p.m.)

Estadio: Rommel Fernández Gutiérrez

Dónde verlo gratis: TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y YouTube TVMAX PANAMÁ.

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