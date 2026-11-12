Panamá vs Curazao| Así será el operativo de seguridad para partido de Liga de Naciones Concacaf

¡IMPERDIBLE! Panamá vs Curazao, cuartos de final de la Liga de Naciones Concacaf. Sintoniza este partido el domingo 15 de noviembre a las 6:00 p.m. por TVMAX y TVN Pass.

Panamá/Los estamentos de seguridad dieron a conocer los detalles del operativo que se desplegará este domingo 15 de noviembre en el estadio Rommel Fernández, con motivo del partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf entre Panamá y Curazao.

El subcomisionado José Córdoba informó que la Policía Nacional dispondrá de más de 460 unidades, distribuidas estratégicamente en tres esquemas de revisión y dos puntos de control. El primer filtro estará ubicado frente a la Arena Roberto Durán, mientras que el segundo se instalará en las inmediaciones del Crown Casino.

El dispositivo también contempla presencia policial en los alrededores del estadio, unidades de tránsito para regular la circulación vehicular en la avenida, personal en las zonas de estacionamiento, patrullajes a pie, unidades ciclistas y agentes del servicio motorizado Lince.

Córdoba recomendó a los aficionados llegar temprano al recinto y evitar dejar objetos de valor dentro de sus vehículos.

Rutas de evacuación

Por su parte, Omar Smith Gallardo, director general del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), anunció que la institución aportará 60 unidades al operativo. Además, indicó que se diseñó y coordinó un plan de evacuación con la Federación Panameña de Fútbol y Pandeportes.

"Cada bloque del estadio está dividido en Este, Oeste, Norte y Sur— va a tener una ruta de evacuación ya establecida a través de rampas y escaleras", explicó Smith Gallardo. También señaló que se habilitarán puntos de encuentro en la periferia del estadio.

El director hizo un llamado a los asistentes a mantener la calma ante cualquier eventualidad. "Hacemos mucho énfasis en que la medida principal es mantener la calma: no grite, no corra", manifestó.

Como parte de la coordinación interinstitucional, también se establecerán dos puestos de mando unificado: uno dentro del estadio y otro en el exterior.

Objetos prohibidos y medidas de seguridad

Durante la conferencia de prensa, las autoridades recordaron que el estadio Rommel Fernández tiene una capacidad aproximada para 22 mil personas y que se reforzarán las medidas de atención para los aficionados con discapacidad que utilizan sillas de ruedas, quienes generalmente asisten acompañados de un cuidador.

Asimismo, reiteraron que estará prohibido ingresar al recinto con armas de fuego, independientemente de que cuenten con permiso; objetos punzocortantes, artículos de vidrio, pirotecnia y bengalas.

Las autoridades también recomendaron a los padres de familia y acompañantes mantener una supervisión constante de los menores de edad, tanto dentro como fuera del estadio.

Solidaridad con los damnificados

Carolina Joly, encargada de la coordinación del partido, informó que un porcentaje de los ingresos por la venta de entradas será destinado a apoyar a las personas damnificadas por el sismo ocurrido en Panamá el pasado 9 de octubre.

Durante el encuentro con los medios también se recordó que se trata de un partido oficial de Concacaf, por lo que contará con la supervisión de representantes del organismo. En ese sentido, las autoridades advirtieron que las conductas inapropiadas dentro del estadio pueden acarrear sanciones deportivas y económicas.

El partido entre Panamá y Curazao está programado para iniciar a las 6:00 p.m. en el estadio Rommel Fernández.

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