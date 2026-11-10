Panamá vs Curazao | La Federación Panameña de Fútbol anuncia 'sold out' para el 15 de noviembre

Panamá/La Federación Panameña de Fútbol confirmó a través de sus redes sociales que las entradas para el partido de vuelta entre Panamá y Curazao están totalmente agotadas.

El compromiso, correspondiente a los cuartos de final de la Liga de Naciones Concacaf 2026/27, se jugará el domingo 15 de noviembre en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, que lucirá sold out.

El encuentro está programado para las 6:00 p.m., con una antesala especial desde las 5:00 p.m. por TVMAX, con todos los detalles previos al pitazo inicial. La afición podrá seguir el partido de manera gratuita y en vivo por TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y el canal oficial de YouTube TVMAX Panamá.

En lo deportivo, la Selección de Panamá buscará aprovechar su condición de local y el respaldo de su gente para sellar su pase a las semifinales, que se disputarán del 25 al 28 de marzo de 2027 en el SoFi Stadium de Los Ángeles. Además, el ganador global de la llave asegurará su cupo directo a la Copa Oro Concacaf 2027.

El reglamento establece que la eliminatoria se juega a ida y vuelta. En caso de empate en el marcador global, el primer criterio de desempate será el gol de visitante. Si la igualdad persiste tras los 180 minutos reglamentarios, la serie se definirá en tiempos extra y, de ser necesario, en tanda de penales.