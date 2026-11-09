Panamá vs Curazao Liga de Naciones | Conoce la fecha, hora y dónde ver gratis el partido de vuelta

Panamá vs. Curazao: ¿Dónde y cuándo ver el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones Concacaf?

Panamá/La Selección de Panamá se prepara para afrontar un compromiso determinante ante Curazao, en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones Concacaf 2026/27, que se disputará el próximo domingo 15 de noviembre en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

El encuentro está programado para iniciar a las 6:00 p.m., mientras que la transmisión de TVMAX tendrá una cobertura especial con la previa desde las 5:00 p.m., para llevar a los aficionados todos los detalles antes del pitazo inicial.

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Los fanáticos del fútbol podrán disfrutar de este importante compromiso gratis y en vivo a través de TVMAX, TVN Pass y el canal oficial de YouTube TVMAX Panamá, con toda la cobertura de la jornada.

El enfrentamiento representa una oportunidad importante para el conjunto panameño, que buscará aprovechar su condición de local y el respaldo de la afición en el Rommel Fernández para avanzar a la siguiente instancia del torneo regional.

¿Cómo se define la serie entre Panamá y Curazao?

Los cuartos de final de la Liga de Naciones Concacaf se disputan bajo el formato de ida y vuelta. El equipo mejor clasificado de cada enfrentamiento tiene la ventaja de cerrar la serie en condición de local, como ocurre con Panamá ante Curazao.

El ganador de cada llave en el marcador global avanzará a las semifinales de la Liga de Naciones Concacaf 2027, programadas del 25 al 28 de marzo de 2027 en el SoFi Stadium de Los Ángeles. Además, los cuatro vencedores asegurarán su clasificación directa a la Copa Oro Concacaf 2027.

En caso de que el marcador global termine empatado después de los dos encuentros, se aplicará primero el criterio del gol de visitante. Si la igualdad persiste, se disputarán tiempos extra y, de ser necesario, una tanda de penales para determinar al ganador de la serie.

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La ventana internacional de noviembre, programada del 12 al 17, definirá a los cuatro semifinalistas de la Liga A y a otros clasificados que buscarán un lugar en la próxima edición de la Copa Oro.

Datos de la transmisión:

Partido: Panamá vs. Curazao.

Panamá vs. Curazao. Torneo: Cuartos de final, vuelta – Liga de Naciones Concacaf 2026/27.

Cuartos de final, vuelta – Liga de Naciones Concacaf 2026/27. Fecha: Domingo 15 de noviembre.

Domingo 15 de noviembre. Estadio: Rommel Fernández Gutiérrez.

Rommel Fernández Gutiérrez. Previa: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Inicio del partido: 6:00 p.m.

6:00 p.m. Transmisión: TVMAX, TVN Pass y YouTube TVMAX Panamá.

TVMAX, TVN Pass y YouTube TVMAX Panamá. Acceso: Gratis y en vivo.

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