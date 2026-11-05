Copa Oro 2027 | Todo lo que necesitas saber del nuevo formato de competencia

La nueva distribución busca multiplicar los enfrentamientos entre las potencias regionales antes de las instancias de eliminación directa.

Panamá/Concacaf anunció oficialmente el calendario y la reestructuración completa de la Copa Oro Concacaf 2027, la principal competencia de selecciones nacionales masculinas de la región.

El certamen arrancará con el partido inaugural el jueves 17 de junio de 2027 y concluirá con la gran Final el domingo 11 de julio de 2027. Por su parte, el Sorteo Oficial se llevará a cabo el jueves 8 de abril de 2027.

Dos mega grupos y cuatro partidos en primera ronda

Aunque el torneo mantendrá la participación de 16 selecciones nacional masculinas, la Confederación sustituirá la tradicional división de cuatro grupos de cuatro equipos por un inédito esquema de dos grupos conformados por ocho selecciones cada uno. Bajo esta modalidad, cada equipo disputará cuatro partidos en la Fase de Grupos frente a cuatro rivales distintos, superando los tres encuentros que se jugaban en ediciones anteriores.

Para la conformación de las zonas, los participantes se distribuirán en ocho bombos de dos equipos, ordenados de acuerdo con el Ranking de Selecciones Nacionales Masculinas de Concacaf. Durante el sorteo, una selección de cada bombo será asignada a uno de los dos grupos. Posteriormente, los equipos de cada sector se organizarán en cuatro rangos de clasificación y se medirán ante un rival de cada rango mediante una matriz de enfrentamientos predeterminada, garantizando un calendario equilibrado con choques de alto nivel desde la fase inicial.

Clasificación a la fase final y cronograma decisivo

Las ocho selecciones de cada sector competirán en una misma tabla de posiciones, otorgando el pase a la Fase de Eliminación Directa a los cuatro mejores clasificados de cada grupo. La ronda de eliminación comprenderá tres etapas: Cuartos de Final, Semifinales y la Final. En los Cuartos de Final, los cruces enfrentarán a los equipos mejor ubicados en la tabla general de la primera fase contra los de menor rendimiento.

El calendario oficial de la competencia se desarrollará de la siguiente manera:

Fase de Grupos: Del 17 al 30 de junio de 2027 .

Del . Cuartos de Final: 3 y 4 de julio de 2027 .

. Semifinales: 7 y 8 de julio de 2027 .

. Gran Final: Domingo 11 de julio de 2027.

Vías de clasificación e invitado internacional

La ruta de clasificación otorgará 15 plazas a través de las competencias oficiales de la región:

8 cupos directos se definirán mediante la Liga de Naciones Concacaf 2026/27 en noviembre de 2026 .

se definirán mediante la en . 7 cupos restantes se disputarán en la Ronda Preliminar (Prelims) en marzo de 2027 .

se disputarán en la en . 1 cupo internacional: La selección de Arabia Saudita completará el cuadro de 16 participantes en calidad de nación invitada.

Apuesta por mayor competitividad

El presidente de Concacaf y vicepresidente de la FIFA, Víctor Montagliani, destacó que esta transformación busca responder al interés de la afición por presenciar duelos entre las principales potencias regionales desde las primeras jornadas. Montagliani enfatizó que el formato garantiza que cada partido sea decisivo en la lucha por alcanzar las rondas finales, haciendo la competencia más atractiva de principio a fin.

Con información de Concacaf