Panamá/La Selección Sub-17 de Panamá afronta uno de los compromisos más importantes de su participación en la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026, al medirse a Egipto en la tercera y última jornada del Grupo A en el campo 3 del Aspire Zone de Doha. Este partido puedes verlo a través de TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

El equipo dirigido por Felipe Baloy llega a este encuentro después de sufrir dos derrotas consecutivas: cayó 2-0 ante Catar en su presentación y posteriormente perdió 2-1 frente a Grecia. Dos resultados que complicaron considerablemente sus posibilidades de clasificación.

Ante los griegos, Panamá mostró una mejor versión y consiguió reaccionar en la segunda mitad. Estevis López marcó al minuto 84 para establecer el empate provisional, pero cuando parecía que el conjunto canalero rescataría su primer punto, Grecia consiguió el gol de la victoria al minuto 90+5.

Sin margen de error

La situación en el Grupo A obliga a Panamá a salir en busca de los tres puntos. Después de dos jornadas, Grecia lidera con seis unidades, mientras que Egipto y Catar suman tres puntos cada uno. Los panameños ocupan el cuarto lugar sin unidades.

El panorama es claro: una victoria permitiría a Panamá alcanzar los tres puntos y mantener opciones de clasificación, incluso entre los ocho mejores terceros de los 12 grupos. El nuevo formato del Mundial contempla el avance de los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros a los dieciseisavos de final.

Un empate dejaría al equipo dependiendo de una combinación muy favorable de resultados, mientras que una derrota significaría su eliminación.

La selección panameña tendrá que afrontar este compromiso sin el defensor Neir Marrugo, quien cumplirá un partido de suspensión después de recibir tarjetas amarillas en los dos primeros encuentros.

Su ausencia representa un desafío para el cuerpo técnico, especialmente por su aporte en la salida y construcción del juego desde la defensa. El resto del plantel se encuentra a disposición de Felipe Baloy.

Confianza

El rival también tiene mucho en juego, pero llega en mejores condiciones después de recuperar terreno en la segunda jornada.

Los egipcios debutaron con una derrota 2-1 frente a Grecia, pero reaccionaron con autoridad al derrotar 2-0 a Catar, resultado que les permitió colocarse en la segunda posición del grupo.

El conjunto africano cuenta con futbolistas interesantes, entre ellos Ahmed Safwat, capitán y principal referencia creativa, y Khaled Mokhtar, autor del segundo tanto ante los cataríes.

Su capacidad para aprovechar los espacios y su fortaleza en las transiciones ofensivas representan dos aspectos que Panamá deberá controlar si pretende conseguir su primera victoria en la competición.