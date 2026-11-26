¡IMPERDIBLE! Sintoniza el partido entre Panamá y Canadá, en los cuartos de final del Campeonato Concacaf W, el sábado 28 de noviembre a la 1:00 p.m. por TVN Radio 96.5 fm.

Panamá/La Selección Mayor Femenina de Panamá ya se encuentra en Dallas, Texas, Estados Unidos, donde afrontará uno de los compromisos más importantes de su calendario internacional: el duelo ante Canadá por los cuartos de final del Concacaf W Championship.

El equipo nacional, dirigido por la entrenadora Toña Is, arribó este miércoles 25 de noviembre a territorio estadounidense y continuará con su preparación de cara al encuentro del próximo sábado 28 de noviembre.

De cara a este compromiso, la convocatoria presentó una modificación debido a la baja por lesión de la defensora Arlen Hernández, quien sufrió un desgarro grado II del músculo recto femoral izquierdo, con compromiso del tendón central, por lo que no pudo viajar con el equipo.

En su reemplazo, recibió el llamado la futbolista Sara Nieto, quien se desempeña en la misma posición. Su incorporación fue aprobada por Concacaf, al tratarse de una sustitución por lesión. Sara viajó junto al resto de la delegación y ya se encuentra con el equipo en el hotel de concentración en Dallas.

Panamá llega a esta instancia con el objetivo de avanzar a las semifinales del torneo y mantener vivo el sueño de conseguir la clasificación a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El compromiso ante Canadá representa un importante desafío para el conjunto panameño, que buscará demostrar su trabajo, determinación y competitividad en esta decisiva fase del campeonato.

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Selección Femenina de Panamá

Porteras

Yenith Bailey / Inter Panama CF

Farissa Córdoba / Umecit FC

Maria Cervantes / SD Atlético Nacional

Defensas

Katherine Castillo / CA San Lorenzo (ARG)

Hilary Jaén / Slavia Praga (CZE)

Wendy Natis / Kolbotn IL (NOR)

Carina Baltrip Reyes / Olympique de Marsella (FRA)

Rebeca Espinosa / CD Plaza Amador

Sara Nieto/ Inter Panamá CF

Volantes

Karla Riley / U. De Chile (CHI)

Aldrith Quintero / Kiryat Gat (ISR)

Noemi Potier / Nantes FC (FRA)

Carmen Montenegro / Inter Panama CF

Deysiré Salazar / CD Origen

Schiandra González / Umecit FC

Delanteras

Sherline King / Oklahoma St. (USA)

Ericka Araúz / Unifut (GUA)

Riley Tanner / Sydney FC (AUS)

Ana Quintero / U. South Florida (USA)

Emily Cedeño / CD Origen

Shayari Camarena / CD Plaza Amador

Analía Arosemena / Umecit FC

Lineth Cedeño / FFC Turbine Postdam

Información de FPF

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