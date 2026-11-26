Panamá vs Canadá| 'Sele' Femenina se encuentra en Dallas y presenta cambio de último momento
¡IMPERDIBLE! Sintoniza el partido entre Panamá y Canadá, en los cuartos de final del Campeonato Concacaf W, el sábado 28 de noviembre a la 1:00 p.m. por TVN Radio 96.5 fm.
Panamá/La Selección Mayor Femenina de Panamá ya se encuentra en Dallas, Texas, Estados Unidos, donde afrontará uno de los compromisos más importantes de su calendario internacional: el duelo ante Canadá por los cuartos de final del Concacaf W Championship.
El equipo nacional, dirigido por la entrenadora Toña Is, arribó este miércoles 25 de noviembre a territorio estadounidense y continuará con su preparación de cara al encuentro del próximo sábado 28 de noviembre.
De cara a este compromiso, la convocatoria presentó una modificación debido a la baja por lesión de la defensora Arlen Hernández, quien sufrió un desgarro grado II del músculo recto femoral izquierdo, con compromiso del tendón central, por lo que no pudo viajar con el equipo.
Te puede interesar: Panamá vs Canadá| 'Sele' Femenina apela a la unidad y la concentración para desafío en Campeonato Concacaf W
En su reemplazo, recibió el llamado la futbolista Sara Nieto, quien se desempeña en la misma posición. Su incorporación fue aprobada por Concacaf, al tratarse de una sustitución por lesión. Sara viajó junto al resto de la delegación y ya se encuentra con el equipo en el hotel de concentración en Dallas.
Panamá llega a esta instancia con el objetivo de avanzar a las semifinales del torneo y mantener vivo el sueño de conseguir la clasificación a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
El compromiso ante Canadá representa un importante desafío para el conjunto panameño, que buscará demostrar su trabajo, determinación y competitividad en esta decisiva fase del campeonato.
Te puede interesar: Premundial de Béisbol U12 2026| Panamá se queda sin cupo mundialista ante Estados Unidos
Selección Femenina de Panamá
Porteras
Yenith Bailey / Inter Panama CF
Farissa Córdoba / Umecit FC
Maria Cervantes / SD Atlético Nacional
Defensas
Katherine Castillo / CA San Lorenzo (ARG)
Hilary Jaén / Slavia Praga (CZE)
Wendy Natis / Kolbotn IL (NOR)
Carina Baltrip Reyes / Olympique de Marsella (FRA)
Rebeca Espinosa / CD Plaza Amador
Sara Nieto/ Inter Panamá CF
Volantes
Karla Riley / U. De Chile (CHI)
Aldrith Quintero / Kiryat Gat (ISR)
Noemi Potier / Nantes FC (FRA)
Carmen Montenegro / Inter Panama CF
Deysiré Salazar / CD Origen
Schiandra González / Umecit FC
Delanteras
Sherline King / Oklahoma St. (USA)
Ericka Araúz / Unifut (GUA)
Riley Tanner / Sydney FC (AUS)
Ana Quintero / U. South Florida (USA)
Emily Cedeño / CD Origen
Shayari Camarena / CD Plaza Amador
Analía Arosemena / Umecit FC
Lineth Cedeño / FFC Turbine Postdam
Información de FPF