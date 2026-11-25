El juvenil panameño destacó el respaldo del técnico Felipe Baloy y aseguró que, pese a la eliminación en Catar 2026, se marcha orgulloso de representar a Panamá.

Panamá/El futbolista panameño Estevis López, integrante de la selección de Panamá Sub-17 que participó en el Mundial de Catar 2026, compartió un mensaje en sus redes sociales tras la eliminación del equipo en la fase de grupos, destacando el orgullo de representar al país y agradeciendo al entrenador Felipe Baloy por su respaldo durante el torneo.

La selección panameña terminó su participación mundialista sin sumar puntos, luego de disputar tres encuentros, con un balance de dos goles anotados y ocho recibidos, resultados que marcaron su despedida de la competición.

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A pesar del desenlace, López expresó su satisfacción por el esfuerzo realizado junto a sus compañeros y aseguró que se marcha orgulloso del grupo y de la manera en que afrontaron el desafío internacional.

En su publicación de Instagram, el jugador también dedicó palabras especiales al técnico Felipe Baloy, resaltando su capacidad para unir al equipo, la confianza que depositó en los futbolistas y el acompañamiento durante los momentos difíciles

“No fue el Mundial que esperábamos, pero me voy orgulloso de este equipo y de cómo luchamos hasta el final”.

El juvenil destacó la importancia que tuvo Baloy en su experiencia con la selección, no solamente desde el aspecto futbolístico, sino también en su formación personal.

“Un gran entrenador, un ídolo de nuestro país y, sobre todo, una gran persona. Nunca voy a olvidar, a lo largo de mi carrera, todo lo que aprendí de él, tanto dentro como fuera de la cancha”.

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López cerró su mensaje reafirmando el orgullo que representa vestir la camiseta de Panamá y dejando claro que el camino continúa, con el compromiso de seguir trabajando y creciendo como futbolista.

“Siempre será un orgullo representar a mi país. Seguiremos trabajando y creciendo”.

La participación de Panamá en el Mundial Sub-17 de Catar 2026 deja una experiencia internacional para una generación de futbolistas que ahora buscará continuar su desarrollo, con la mirada puesta en los próximos retos y en seguir construyendo su camino dentro del fútbol.

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