Panamá vs Curazao| Jugadores comienzan a llegar mientras arrancan entrenamientos

¡IMPERDIBLE! Panamá vs Curazao, cuartos de final de la Liga de Naciones Concacaf. Sintoniza este partido el domingo 15 de noviembre a las 6:00 p.m. por TVMAX y TVN Pass.

Panamá/El trabajo previo de la selección de Panamá para sus partidos ante Curazao se puso en marcha oficialmente este domingo 8 de noviembre.

Desde el sábado 7, y en el transcurso de este domingo, se han sumado jugadores que militan en equipos del extranjero. Uno de los primeros fue José Luis Rodríguez, quien llegó a Panamá procedente de México donde juega con el equipo FC Juárez.

Otros jugadores que se reportaron en este día fueron Víctor Griffith, Jiovany Ramos y Adalberto Carrasquilla quienes arribaron al país desde Ecuador, Venezuela y México, respectivamente.

En horas de la tarde se llevó a cabo el primer entrenamiento conjunto el que se desarrolló en el Centro de Alto Rendimiento de Pandeportes Luis 'Matador' Tejada. Ocho jugadores participaron en esa sesión.

Orlando Mosquera, portero de la selección panameña, dio unas declaraciones antes de la práctica. En ellas dejó claro que lo importante para el equipo es intentar buscar la victoria en cada desafío que se le presente.

"Las aspiraciones siempre serán las mismas... de querer más. De intentar alcanzar todos los objetivos que tengamos al frente", indicó. "Lo importante es intentar y, a base de que intentas, vas creciendo. Obviamente habrán ensayos y errores, pero para mí lo más importante es intentar ganar los compromisos que tengamos... muchos se darán y otros no", agregó.

Los entrenamientos continuarán hasta el miércoles 11 de noviembre cuando el equipo panameño viaje hacia Willemstad, Curazao para el partido de ida de la serie de cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf que se realizará el jueves 12 a las 7:30 p.m.