Panamá vs. Curazao: boletos a la venta y parte de lo recaudado será donado a los afectados por el terremoto

La FPF anunció que destinará un porcentaje de los ingresos por la venta de entradas a apoyar a las personas y familias afectadas por el terremoto del pasado 9 de octubre. El partido se disputará el 15 de noviembre en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

Panamá/La Federación Panameña de Fútbol (FPF) anunció este viernes 16 de octubre el inicio de la venta de boletos para el partido entre Panamá y Curazao, correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf 2026-2027.

El encuentro está programado para el próximo domingo 15 de noviembre en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, donde la selección panameña buscará avanzar al Final Four de Concacaf 2027 y asegurar su clasificación directa a la Copa Oro 2027.

La venta de entradas llega acompañada de una iniciativa solidaria, ya que la FPF confirmó que donará un porcentaje de lo recaudado para contribuir con las personas y familias afectadas por el terremoto que sacudió al país el pasado viernes 9 de octubre.

La FPF se suma a la ayuda para los afectados por el terremoto

Como parte de sus acciones solidarias, la Federación puso a disposición sus instalaciones en la Ciudad Deportiva Irving Saladino como centro de acopio para recibir donaciones destinadas a quienes necesitan ayuda tras el desastre natural.

Además, el Comité Ejecutivo de la FPF decidió destinar una parte de los ingresos por la venta de boletos del Panamá vs. Curazao a esta causa.

El presidente de la federación, Manuel Arias, manifestó su solidaridad con las familias afectadas y destacó el papel del fútbol panameño ante esta situación.

“Lo ocurrido el pasado viernes nos llena de tristeza y consternación. Ante las difíciles circunstancias que atraviesan muchos de nuestros compatriotas, queremos aportar a los esfuerzos de ayuda mediante distintas iniciativas solidarias, con el propósito de acompañar a las familias más afectadas”, expresó Arias.

El dirigente también agradeció el respaldo de la comunidad futbolística y reiteró el compromiso de contribuir con quienes atraviesan este difícil momento.

¿Dónde comprar los boletos para el Panamá vs. Curazao?

Los aficionados pueden adquirir sus entradas de manera digital a través del sitio web oficial de la federación: www.fepafut.com.

La compra permite seleccionar una butaca numerada en el sector preferido del Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, que cuenta con asientos identificados tras su remodelación.

La venta digital permite adquirir un máximo de 10 boletos por transacción y acepta tarjetas de crédito Visa, Mastercard y American Express (Amex).

Para ingresar al estadio, cada aficionado deberá presentar su entrada digital, impresa o desde el teléfono móvil, con su respectivo código QR. Una vez utilizado para entrar, el código quedará inhabilitado y no podrá emplearse nuevamente para reingresar. Asimismo, los menores de edad que ocupen un asiento deberán contar con su propio boleto.

Precios de los boletos para Panamá vs. Curazao

Estos son los precios finales anunciados por la FPF para las distintas localidades del estadio:

Sur

Sur Superior: B/. 11.20

Zona Balboa: B/. 13.44

Sur Inferior: B/. 16.80

Norte

Zona Norte: B/. 11.20

Zona Visitante: B/. 33.60

Este

Zona Tigo Superior Este: B/. 22.40

Corner Inferior Este: B/. 28.00

Preferencial Inferior Este: B/. 33.60

Oeste

Corner Superior Oeste: B/. 33.60

Preferencial Superior Oeste: B/. 39.20

Preferencial Inferior Oeste: B/. 44.80

Para los aficionados que necesiten estacionamiento dentro de la Ciudad Deportiva Irving Saladino, la federación también habilitó la compra digital de boletos para este servicio B/. 22.40.

Descuento para jubilados

Los jubilados y jubiladas que deseen adquirir entradas con descuento deben comunicarse al 6044-9394, número habilitado exclusivamente para este trámite. La compra puede realizarse por WhatsApp, mediante Yappy o con tarjetas de crédito Visa, Mastercard y American Express.

También pueden acudir a las oficinas de Ticketplus, ubicadas en Obarrio, calle 54, Torre Twist, piso 34, oficina 34-I. El horario de atención es de lunes a viernes, de 9:00 a. m. a 4:30 p. m.

Panamá buscará el pase al Final Four y a la Copa Oro 2027

La serie de cuartos de final comenzará el jueves 11 de noviembre, cuando Panamá visite a Curazao en Willemstad. El encuentro de vuelta se disputará el domingo 15 de noviembre en la capital panameña.

La eliminatoria será determinante para las aspiraciones del conjunto canalero, pues el ganador obtendrá el boleto al Final Four de la Liga de Naciones de Concacaf 2027 y la clasificación directa a la Copa Oro 2027.

Con las entradas ya disponibles, la afición panameña podrá acompañar a la selección en un partido decisivo y, al mismo tiempo, contribuir con la iniciativa de apoyo a las familias afectadas por el terremoto.

Con información de FPF.