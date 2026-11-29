La entidad indicó que mantiene una red nacional de 56 sucursales, 306 cajeros automáticos y 370 puntos Caja Amiga.

Caja de Ahorros dejará de operar cinco sucursales y un autobanco a partir del martes 1 de diciembre de 2026, como parte de una reorganización de su red de atención al público.

Las oficinas que cerrarán son las de avenida Balboa, Chanis, Plaza Nuevo Tocumen, Chorrera Centro y La Bolívar, además del autobanco de San Francisco, según informó la entidad mediante un aviso dirigido a sus clientes.

El banco explicó que la medida responde a una adecuación estratégica de su red de atención, que también contempla nuevas aperturas y traslados de sucursales durante 2027.

¿Qué pasará con las cuentas y los servicios?

Caja de Ahorros aseguró que sus productos y servicios continuarán funcionando con normalidad pese al cierre de estas instalaciones.

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Las cuentas, préstamos, tarjetas y cargos recurrentes permanecerán activos, por lo que los clientes no tendrán que realizar ningún trámite adicional como consecuencia de los cambios.

¿Dónde podrán realizar sus trámites los clientes?

La entidad indicó que mantiene una red nacional de 56 sucursales, 306 cajeros automáticos y 370 puntos Caja Amiga.

También cuenta con sus plataformas de Banca en Línea, aplicación móvil y atención telefónica permanente para facilitar las operaciones de sus usuarios.

Para consultas sobre los cierres o sus productos financieros, los clientes pueden comunicarse al 800-2252 o escribir a A.N.D.R.E.A. mediante WhatsApp al 6949-0076.