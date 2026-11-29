Los vendedores recurren a suéteres, chaquetas y sombrillas para protegerse de la radiación solar, aunque las condiciones del clima representan un desafío durante sus jornadas.

El tradicional raspao panameño, los jugos naturales, las aguas de pipa y los frappés figuran entre las opciones que buscan residentes y visitantes para refrescarse ante las altas temperaturas que se registran en el país.

El raspadero Alexis Caraballo contó que entre los sabores más solicitados está el de limón, aunque las combinaciones también tienen demanda. Fresa con maracuyá, tamarindo con maracuyá y manzana verde con maracuyá son algunas de las mezclas que ofrece para quienes buscan nuevas opciones.

El clásico raspao rojo también conserva su popularidad entre los consumidores, mientras que otras propuestas incluyen bebidas con blueberry y diferentes esencias frutales.

La oferta no se limita a los raspados. Algunos establecimientos preparan jugos naturales de piña con hierbabuena y limón, sandía con limón, naranja con zanahoria y limonada natural. También ofrecen café frío, frappés y bebidas especiales como la horchata de inspiración mexicana, elaborada a base de arroz, canela y leche, acompañada de espuma de café.

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Estas alternativas atraen incluso a visitantes extranjeros que encuentran en las bebidas frías una forma de hacer una pausa durante sus recorridos. Una pareja procedente de Quito, Ecuador, comentó que el calor panameño los lleva a buscar lugares con sombra y opciones refrescantes antes de continuar su camino.

"Nosotros somos de Ecuador, venimos de un lugar que está a los pies de las montañas del Pichincha, en Quito. Nosotros estamos acostumbrados mucho al frío, al hielo, y esto es perfecto para nosotros, ¿no? Porque con todo este calor que venimos desde el tradicionalito este trayecto, esto es perfecto para nosotros", comentó Cristina.

Vendedores también enfrentan las altas temperaturas

Mientras los consumidores buscan bebidas para aliviar el calor, quienes trabajan en las calles deben soportar durante varias horas la exposición al sol.

Los vendedores recurren a suéteres, chaquetas y sombrillas para protegerse de la radiación solar, aunque las condiciones del clima representan un desafío durante sus jornadas.

José Arosemena, otro vendedor que se encontraba en el sector de Amador, dijo que hay que seguir trabajando bajo la lluvia o el sol, y en muchas ocasiones con ambos climas, como es natural en Panamá.

Ante las altas temperaturas, también es importante mantener una hidratación constante. El consumo de agua ayuda a reponer los líquidos que pierde el organismo, especialmente en personas que realizan actividades al aire libre o permanecen durante largos periodos bajo el sol.

Así, entre raspados, jugos y bebidas con abundante hielo, los puestos de refrescos se convierten en una parada para quienes buscan hacer más llevaderos los días calurosos.

Información de Kevin Sánchez