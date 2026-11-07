Panamá vs Curazao| 'Sele' inicia su concentración para partidos de Liga de Naciones

¡IMPERDIBLE! Panamá vs Curazao, cuartos de final de la Liga de Naciones Concacaf. Sintoniza este partido el domingo 15 de noviembre a las 6:00 p.m. por TVMAX y TVN Pass.

Panamá/La selección de Panamá inició su concentración para los dos partidos que disputará ante Curazao en los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf.

En horas de la tarde del sábado 7 de noviembre se apersonaron al hotel de concentración los miembros del cuerpo técnico y algunos jugadores entre los que estaban Marcos De León y Daivis Murillo, quienes juegan en la Liga Panameña de Fútbol (LPF), los porteros Orlando Mosquera y Eddie Roberts, provenientes de Arabia Saudita y Venezuela respectivamente.

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Con el paso de las horas se esperan que se incorporen más jugadores. Los que se vayan integrando al equipo participarán en el primer entrenamiento conjunto que se realizará en la tarde del domingo 8 de noviembre en el Centro de Alto Rendimiento de Pandeportes Luis 'Matador' Tejada.

Panamá y Curazao se enfrentarán en partidos de ida y vuelta. El primero se disputará el jueves 12 en la ciudad curazoleña de Willemstad y el segundo el domingo 15 en la Ciudad de Panamá.

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LISTA DE CONVOCADOS

GUARDAMETAS

Orlando Mosquera - Al-Fahya FC (KSA)

Marcos De León - Sporting SM (PAN)

Eddie Roberts - Estudiantes de Mérida (VEN)

DEFENSAS

César Blackman - Slovan Bratislava (SVK)

Jorge Gutiérrez - Universitario (PER)

Andrés Andrade - LASK Linz (AUT)

Michael Amir Murillo - Besiktas (TUR)

Omar Valencia - NY Red Bulls (USA)

Martín Krug - Juventud Torremolinos CF (ESP)

José Córdoba - Norwich City (ENG)

Jiovany Ramos - Academia Puerto Cabello (VEN)

VOLANTES

Carlos Harvey - Minnesota United (USA)

Adalberto Carrasquilla - Pumas (MEX)

Cristian Martínez - Slovan Bratislava (SVK)

José Luis Rodríguez - FC Juárez (MEX)

Víctor Griffith - CS Emelec (ECU)

Daivis Murillo - CD Plaza Amador (PAN)

Azarías Londoño - Universidad Católica (ECU)

Manuel Morán - CS Cartaginés (CRC)

Giovany Herbert - FC Kryvbas (UKR)

Yoel Bárcenas - Iraklis de Tesalónica (GRE)

DELANTEROS

Ismael Díaz - Club León (MEX)

José Fajardo - Universidad Católica (ECU)

Josué Vergara - KAA Gent (BEL)

Kadir Barría - Botafogo (BRA)