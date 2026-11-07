Irma García vs Nataly Delgado| Así fue el pesaje para la pelea de unificación entre la panameña y la mexicana

Delgado y García están listas para el combate de este domingo 8 de noviembre en Arlington, Texas.

Panamá/La boxeadora panameña Nataly Delgado y la mexicana Irma García cumplieron con el pesaje oficial previo a su esperado enfrentamiento por la unificación de los campeonatos mundiales de la división supermosca femenina, en poder de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB), respectivamente.

Delgado, actual campeona mundial de la AMB, registró 114.6 libras, mientras que García, monarca de la FIB, marcó 114 libras exactas, por lo que ambas quedaron habilitadas para disputar los cinturones de las 115 libras.

El combate está programado para este domingo 8 de noviembre en el College Park Center de Arlington, Texas, y representa una oportunidad histórica para las dos pugilistas.

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Trayectorias

Nataly Delgado, oriunda de la provincia de Veraguas, llega a este compromiso respaldada por una carrera de más de 16 años vinculada al boxeo. La panameña, de 32 años, cuenta con un récord profesional de 21 victorias, siete derrotas y dos empates.

Su ascenso a la élite del boxeo femenino tuvo un momento importante en julio de 2025, cuando conquistó el campeonato interino supermosca de la AMB al vencer por decisión unánime a la mexicana Maribel Ramírez. Posteriormente, realizó dos defensas exitosas y, en junio de 2026, alcanzó el título mundial absoluto de la organización tras derrotar a la estadounidense Jasmine Artiga en Orlando, Florida.

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Por su parte, Irma García, conocida como 'Torbellino', es una experimentada pugilista mexicana de 45 años, con trayectoria profesional desde 2010. Su récord registra 26 victorias, cinco derrotas y un empate. Además de su carrera deportiva, ha desarrollado una labor profesional como policía.

García ha construido una destacada trayectoria en el boxeo internacional, con participaciones en diferentes categorías y enfrentamientos ante reconocidas figuras del pugilismo femenino. Actualmente ostenta el campeonato mundial supermosca de la FIB, cinturón que defenderá ante la representante panameña.

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