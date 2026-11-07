Japón 1-2 Nigeria (Finalizado) EN VIVO| Final del Mundial Femenino Sub-17 2026 por YouTube TVMAX PANAMÁ

Panamá/Nigeria se corona campeona de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA Marruecos 2026 al imponerse a Japón por 2 goles a 1.

Awawu Bashiru (39') y Oluebube Umejiaku (47') anotaron los tantos de las nigerianas. En tanto que Ito Fuki (80') descontó por las japonesas.

Esta es la primera conquista de Nigeria en un torneo mundial femenino.

Caminos diferentes

Japón ha avanzado hasta su cuarta final mundialista Sub-17 con una eficacia implacable. Las niponas fueron la única selección que ganó todos sus partidos de la fase de grupos sin recibir goles. Aunque Kenia se adelantó en los octavos de final, el equipo de Sadayoshi Shirai reaccionó para imponerse por 3-1.

Una ajustada victoria ante Ghana les dio el pase a semifinales, donde se encontraron con una Corea del Norte que dominó buena parte del encuentro y llegó a los últimos minutos con ventaja. Sin embargo, un autogol en el tramo final abrió el camino para que Japón se impusiera en una dramática tanda de penales.

El camino de Nigeria hacia la final no comenzó de la mejor manera, las Flamingos cayeron 2-1 ante Polonia en su debut. Una ajustada victoria frente a Puerto Rico, en la que tuvieron que agradecer las intervenciones de su arquera Jane Ijirigho, tampoco hacía pensar que estaban destinadas a llegar a la final. Pero entonces llegó el golpe sobre la mesa, un contundente 3-1 ante Corea del Norte, bicampeona defensora del título, que cambió por completo el rumbo de su torneo. En las semifinales superó a Brasil por 3-1.

Referentes

Mei Hanashiro Ha marcado cuatro goles y ha dado una asistencia en esta Copa Mundial, lo que la convierte en una de las máximas goleadoras de Japón. La delantera destaca por su velocidad y fortaleza física, además de su sangre fría de cara al arco.

Queen Joseph, la veloz extrema de Nigeria, ha deslumbrado a lo largo de su trayectoria en Marruecos. Su mejor actuación hasta el momento llegó en semifinales, donde marcó un gol y dio una asistencia en la victoria frente a Brasil.

Datos

El partido decisivo será el encuentro número 50 de Japón en la Copa Mundial Femenina Sub-17 . Solo Corea del Norte , que disputará su partido 51 en el encuentro por el bronce ante Brasil , ha jugado más.

de en la . Solo , que disputará su partido 51 en el encuentro por el bronce ante , ha jugado más. Nigeria es la primera nación africana en alcanzar una final de la Copa Mundial Femenina Sub-17 .

es la primera nación africana en alcanzar una final de la . En su enfrentamiento número 16, Sadayoshi Shirai se convertirá en el entrenador con más partidos dirigidos en la historia de este torneo.

se convertirá en el entrenador con más partidos dirigidos en la historia de este torneo. Una victoria de Nigeria las convertiría en la primera selección en perder su partido inaugural y terminar levantando el trofeo.

Hablan los protagonistas

"No queremos quedarnos aquí. Seguiremos adelante, nos prepararemos lo mejor posible para la final y daremos todo lo que tenemos para ser campeonas mundiales".

Sadayoshi Shirai, director técnico de Japón

"Logramos romper las barreras que nos frenaron por mucho tiempo, un partido a la vez, y eso nos ha dado mucha confianza. Ahora estamos a una victoria y estamos determinadas a hacer historia".

Honoka Yotsumoto, capitana de Japón

"Se trata simplemente de mostrar el mismo carácter y jugar de la misma forma en que lo hicimos contra Corea del Norte, porque practican la misma filosofía. Buscan construir desde el fondo, filtrar pases entre líneas y volcar a sus laterales al ataque, así que es algo a lo que debemos estar muy atentos. Estoy entusiasmado y feliz, pero lo que realmente queremos es levantar el trofeo. Sería la guinda del pastel".

Akeem Busari, entrenador de Nigeria

"Me siento muy feliz. Jugar la final y representar a mi país en esta instancia es un enorme privilegio para mí. Estoy muy orgullosa de mí misma y de mi equipo porque hemos hecho historia. No estamos aquí representándonos solo a nosotros o a Nigeria, sino a toda África".

Queen Joseph, delantera de Nigeria

Información de FIFA