Panamá Sub-17 cumple con su primer amistoso internacional en Emiratos Árabes Unidos

Catar vs Panamá, partido de la jornada inaugural del Mundial Sub-17. Sintoniza ese encuentro el 19 de noviembre a las 10:30 a.m. por TVMAX y TVN Pass.

Panamá/La selección de Panamá Sub-17 inició su agenda de partidos amistosos internacionales en Emiratos Árabes Unidos con una derrota por 1-0 frente a su similar de Mozambique, en un encuentro disputado este sábado en la ciudad de Al Ain.

El combinado nacional continuará con su calendario de preparación este lunes, cuando se mida ante Costa de Marfil en su segundo compromiso amistoso de la gira.

Estos encuentros forman parte de la puesta a punto del equipo panameño con miras a su participación en la próxima Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026.

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Selección Sub-17 de Panamá

Porteros

Adamir Aparicio - CD Plaza Amador

Luis López - Academia Costa del Este

Isaías Abuabara - Celta de Vigo (ESP)

Defensas

Alberto Adams - CD Plaza Amador

Anthony Murillo - SD Atlético Nacional

Giancarlo Alemán - CD Plaza Amador

Neir Marrugo - CA Independiente

Stephen Domínguez - Sporting SM

Cristian Ibarra - CD Plaza Amador

José Bósquez - Dep Árabe Unido

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Volantes

Alexander Tull - CA Independiente

Alfredo Maduro - Academia Costa del Este

José Asprilla - CD Universitario

Estevis López - Veraguas United

Joseph Choy - Veraguas United

Gabriel Quiroz - Tauro FC

Jossimar Insturain - Tauro FC

Joseph López - San Francisco FC

Jorge General - San Francisco FC

Lucas Norte - CD Plaza Amador

Ronaldo Matos - Sporting SM

Delanteros

Cristian Morán - UMECIT FC

Thiago Chalmers - CD Plaza Amador

Jorshua Gómez - San Francisco FC

DT Felipe Baloy

Información de FPF

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