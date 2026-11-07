Panamá Sub-17 cumple con su primer amistoso internacional en Emiratos Árabes Unidos
Catar vs Panamá, partido de la jornada inaugural del Mundial Sub-17. Sintoniza ese encuentro el 19 de noviembre a las 10:30 a.m. por TVMAX y TVN Pass.
Panamá/La selección de Panamá Sub-17 inició su agenda de partidos amistosos internacionales en Emiratos Árabes Unidos con una derrota por 1-0 frente a su similar de Mozambique, en un encuentro disputado este sábado en la ciudad de Al Ain.
El combinado nacional continuará con su calendario de preparación este lunes, cuando se mida ante Costa de Marfil en su segundo compromiso amistoso de la gira.
Estos encuentros forman parte de la puesta a punto del equipo panameño con miras a su participación en la próxima Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026.
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Selección Sub-17 de Panamá
Porteros
- Adamir Aparicio - CD Plaza Amador
- Luis López - Academia Costa del Este
- Isaías Abuabara - Celta de Vigo (ESP)
Defensas
- Alberto Adams - CD Plaza Amador
- Anthony Murillo - SD Atlético Nacional
- Giancarlo Alemán - CD Plaza Amador
- Neir Marrugo - CA Independiente
- Stephen Domínguez - Sporting SM
- Cristian Ibarra - CD Plaza Amador
- José Bósquez - Dep Árabe Unido
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Volantes
- Alexander Tull - CA Independiente
- Alfredo Maduro - Academia Costa del Este
- José Asprilla - CD Universitario
- Estevis López - Veraguas United
- Joseph Choy - Veraguas United
- Gabriel Quiroz - Tauro FC
- Jossimar Insturain - Tauro FC
- Joseph López - San Francisco FC
- Jorge General - San Francisco FC
- Lucas Norte - CD Plaza Amador
- Ronaldo Matos - Sporting SM
Delanteros
- Cristian Morán - UMECIT FC
- Thiago Chalmers - CD Plaza Amador
- Jorshua Gómez - San Francisco FC
DT Felipe Baloy
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